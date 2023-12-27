تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات هاتف Vivo X Fold 3 Pro القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنافس شركة Vivo في الأسواق خلال الفترة القادمة بإصدار جديد من الهواتف القابلة للطي، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات Vivo X Fold 3 Pro.

تؤكد أحدث التسريبات على أن Vivo بدأت العمل على تطوير سلسلة هواتفها الذكية Vivo X Fold 3 التي تتضمن هاتف Vivo X Fold 3 وVivo X Fold 3 Pro، ولقد رصدت الهواتف بنماذج رقم V2303A وV2337A.

وفي أحدث التسريبات التي جاءت من”Digital Chat Station” كُشِف عن تفاصيل مواصفات إصدار Pro، حيث يضم الهاتف شاشة داخلية بتقنية LTPO، بجودة عرض 2K، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف X Fold 3 Pro بحجم أنحف ووزن أخف مقارنة بهاتف X Fold 2، وتشير التسريبات إلى أن الإصدار الجديد يتميز بوزن أقل من 250 جرام.

كما تؤكد التسريبات على أن Vivo تدعم الشاشات الداخلية والخارجية بتقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة بتقنية الموجات الفوق صوتية.

من جانب أخر يأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W والشحن اللاسلكي بقدرة 50W، إلا أن التسريبات لم توضح قدرة البطارية في الهاتف.

وتتضمن إعدادات الكاميرة في Vivo X Fold 3 Pro ثلاثة من الكاميرات، على أن يتميز المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع كاميرة periscope telephoto، وكاميرة بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومن المتوقع أن تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر Sony LYT-900.

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