علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: صور رسمية تؤكد على تصميم Honor X50 Pro والمواصفات الرئيسية

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Honor لعقد حدث لاحقاً هذا الشهر للإعلان الرسمي عن Honor X50 GT، والذي ينطلق بعلامة Honor X50 Pro التجارية أيضاً، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم ومواصفات الهاتف الرئيسية.

ظهرت صور رسمية لهاتف Honor X50 Pro على منصة Weibo، حيث تكشف الصور الرسمية عن الألوان المميزة لهذا الإصدار الذي يتوفر بألوان الأخضر والأسود، إلا أن التوقعات تشير إلى أن Honor ستقدم الهاتف بإختيارات أخرى في الألوان.

وتؤكد الصور الرسمية على أن الهاتف يأتي بتصميم دائري للكاميرة الخلفية، ومن المقرر أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 5800 mAh، كما تتميز شاشة الهاتف بجودة عرض 1.5K، أيضاً يدعم الهاتف رقاقة Snapdragon 8+.

أيضاً أوضحت التسريبات التي نشرت في “Digital Chat Station” أن هاتف Honor X50 Pro يتميز بحجم شاشة 6.78 إنش، إلا أن التفاصيل لم تؤكد على التقنية المميزة للشاشة بين LCD أو OLED، لذا نترقب إعلان Honor الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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