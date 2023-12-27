تكنولوجيا: علامة HONOR تكشف عن مستقبل التكنولوجيا لوسائل الإعلام السعودية والمؤثرين من خلال رحلة إلى الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كجزء من رؤية HONOR لتقديم تقنياتها المتقدمة وأفضل ابتكارتها للخبراء في مجال التكنولوجيا والإعلام، نظمت الشركة مؤخراً زيارة حصرية لمحترفي الإعلام والمؤثرين التقنيين في المملكة العربية السعودية إلى مكتبها الرئيسي ومجمع التصنيع الذكي ومراكز البحث والتطوير في الصين. أظهرت هذه المبادرة التزام HONOR المستمر بعرض أحدث التقنيات والابتكارات وإطلاق أجهزة جديدة للمستخدمين والمؤثرين.

وتضمنت الرحلة استكشافاً عملياً لمجموعة كاملة من منتجاتHONOR ، مما سمح للمشاركين بالوصول إلى سيناريوهات الاستخدام المتنوعة. فشاركوا في مناقشات ثاقبة مع المديرين التنفيذيين وقدموا رؤى قيمة حول التوجه الاستراتيجي لشركة HONOR والتعاون المحتمل. كما تعمق المشاركون في استراتيجية العلامة التجارية HONOR، رؤية الشركة، وتجربة التقنيات القائمة على السيناريوهات المختلفة لأول مرة.

من جانبه تحدث الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة HONOR Device Co. Ltd. الدكتور راي جو قائلاً “تحولت رؤيتنا في HONORإلى حقيقة ملموسة من خلال تجارب استثنائية. وتعكس هذه الجولة المميزة تفانينا في الابتكار، وتزويد محترفي الإعلام والمؤثرين برؤى ثاقبة حول تقنياتنا المتقدمة ومساعي البحث والتطوير وعمليات التصنيع المتقدمة.” إنها ليست مجرد رحلة؛ إنها شهادة على التزامنا المستمر بتشكيل مستقبل التكنولوجيا.”

كجزء من هذه الجولة، زار متخصصو الإعلام والشخصيات المؤثرة في مجال التكنولوجيا مركز مختبر البحث والتطوير للتعرف عن قرب على استثمارات HONOR وقدراتها الحقيقية في مجال الأبحاث التقنية، ورؤىHONOR وقدراتها على دمج التكنولوجيا في منتجاتها من أجل تجربة مستخدم محسنة.

في هذا السياق، أشاد السيد علي الحازمي رئيس تحرير صحيفة “سبق“ بالتطور التكنولوجي الكبير الذي حققته HONOR في زمن قياسي، وذلك على صعيد الاهتمام بتفاصيل الأجهزة قائلاً: “إن شركة HONOR تعمل بشكلٍ دؤوب في مجال البحث والتطوير، علاوة على اهتمامها الهائل بتجربة المستهلك والارتقاء بها كي تلاقي التوقعات المأمولة شكلاً ومضموناً“ وأضاف: “ما تمتلكه HONOR من خطط وأفكار تجعل منها شركة تكنولوجيا عالمية رائدة ومنافسة لأهم العلامات التجارية العالمية.“

وقال المؤثر والخبير التقني فيصل السيف: “خلال ثلاث سنوات، ارتقت شركة HONOR إلى مستوى جديد من الابتكار في الإنتاج، والاستثمار و قطاعات البحث والتطوير، بما يمنح -بالتأكيد- أولوية قصوى لتحسين تجارب العملاء من خلال التقنيات الجديدة والمبتكرة، وأضاف قائلاً “أنا شخصيًا متشوق لعام 2024 الذي سيكون نقلة ضخمة في مسيرتهم.”

ومن ناحية أخرى، وفي HONOR Smart Manufacturing Parkمجمع التصنيع الذكي الخاص بشركة HONOR، ألقى المشاركون نظرة تفصيلية على خط الإنتاج الآلي الكامل للهواتف الذكية الرائدة. لم يسلط هذا العرض الضوء على العمليات التكنولوجية الحديثة فحسب، بل عرض أيضًا أساليب ومنهجيات HONOR الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنتاج مع الحفاظ على معايير الجودة.

تظل HONOR ثابتة في تفانيها في تقديم التكنولوجيا والأجهزة الرائدة للمستخدمين والمؤثرين في جميع أنحاء العالم. لا تمثل هذه الرحلة احتفالًا بالإنجازات الحالية للعلامة التجارية فحسب، بل تمثل أيضًا وعدًا بمواصلة التميز في العالم التكنولوجي المتقدم.

نبذة عن HONOR

هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.

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