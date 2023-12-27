تكنولوجيا: إطلاق سلسلة Honor Magic 6 كأول هواتف ذكية تعمل بنظام MagicOS 8.0 في عام 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبحت هواتف Honor الآن مدعومة رسميًا لتشغيل إصدار جديد من MagicOS خارج الصندوق. لم يخوض مصنع المعدات الأصلية بعد في مزيد من التفاصيل حول النظام، على الرغم من أنه من المحتمل أن يعتمد على Android 14، وقد يتم تحديثه لدعم ميزات مثل أجهزة استشعار الكاميرا الرئيسية التي تمت ترقيتها والاتصال عبر الأقمار الصناعية.

ومن المقرر أيضًا أن تدمج سلسلة Magic6 ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة في Snapdragon 8 Gen 3، وأن تشمل أول جهاز محدود الإصدار تم تطويره بالتعاون مع Porsche Design.

وبناءً على ذلك، من المقرر الآن أن تكون ترقياتها امتدادًا لـ “عيد التكنولوجيا السحرية” الذي تم تكريمه عبر الأحداث التي أقيمت في كل من 10 و11 يناير 2024 في الصين.

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