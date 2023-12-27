شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نموذج أولى من سيارة روسية كهربائية يحصل على لقب "أبشع تصميم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُطلق على سيارة أمبر يانتار، وهى نموذج أولى جديد للسيارة الكهربائية من روسيا، لقب أبشع سيارة فى العالم بسبب تصميمها الغريب وغير الجذاب، فعادةً ما تحتوى نماذج السيارات الأولية على تصميمات لافتة للنظر تأسر خيال المشاهدين، حتى لو تبين أن السيارة التى تصل إلى خط الإنتاج مختلفة تمامًا، أو إذا لم تدخل حيز الإنتاج فعليًا، فإن النماذج الأولية هى وسيلة مثيرة لعرض رؤية العلامة التجارية للسيارات للمستقبل القريب.



السيارة الروسية

لكن هذا ليس هو الحال دائمًا، فسيارة أمبر يانتار الجديدة، هى نموذج أولى للمركبة الكهربائية صممته شركة أفتوتور، وهى شركة صناعة سيارات روسية مقرها فى كالينينجراد، بالتعاون مع معهد موسكو للفنون التطبيقية، تم الكشف عنه للجمهور قبل أقل من أسبوع، لكنه أصبح بالفعل أضحوكة على شبكة الإنترنت بأكملها، مع انتشار صور مظهره الخارجى غير الممتع على وسائل التواصل الاجتماعى.

أعلنت شركة Avtotor أنها تخطط لبدء إنتاج ما يصل إلى 50 ألف سيارة كهربائية من طراز Yantar فى عام 2025 فى مصنعها فى كالينينجراد، مضيفة أن جميع المكونات الرئيسية مثل المحرك الكهربائى والعاكس ولوحات التحكم والبطاريات سيتم تصميمها وتصنيعها جميعًا فى روسيا.

الادعاءات صدرت من قبل شركات تصنيع السيارات الروسية فى الماضى، ولكن انتهى بهم الأمر جميعا إلى العمل مع المكونات الصينية فى النهاية، وقد تم الكشف عن عدد قليل جدًا من التفاصيل التقنية، ولكن السيارة ستكون فى المتناول للغاية وستأتى ببطارية تبلغ طاقتها 25 كيلو واط / ساعة.

كما سيتمكن سائقو السيارات من استئجار البطاريات بدلاً من شرائها، وستصل السيارة إلى سرعة قصوى تبلغ 105 كم/ساعة، وهو أمر ليس مثيرًا للإعجاب.

ومع ذلك، عند رؤية السيارة، كان عدد قليل جدًا من الأشخاص مهتمين بالجانب الفني، فقد أثار التصميم غير الملهم بشكل صادم عددًا لا يحصى من الميمات والنكات عبر الإنترنت، حيث وصفها الكثيرون بأنها أبشع سيارة على الإطلاق، وتحاول Avtotor منذ ذلك الحين حفظ ماء الوجه من خلال الادعاء بأن السيارة سيكون لها تصميم مختلف تمامًا عندما تدخل حيز الإنتاج وأن هذا كان مجرد نموذج أولى "اختبارى".