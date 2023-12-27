شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استعادة الصور المحذوفة فى صور جوجل.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطوات بسيطة يمكنك القيام بها لاستعادة صورك المحذوفة بصور منصة جوجل، حال حذف صور عزيزة عن طريق الخطأ، حيث يعد فقدان الذاكرة أمرا مفجعًا لدى البعض، وتوفر المنصة فرصة جيدة لاستعادة كنوزك المفقودة.





أولاً: التحقق من سلة المهملات

فكر فى سلة مهملات صور جوجل مثل مركز إعادة التدوير الرقمي، حيث يتم إرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تحذفها هنا للحصول على مهلة مؤقتة، مما يوفر فترة 60 يومًا للاسترداد، وإليك كيفية الوصول إليه:

افتح تطبيق صور جوجل على هاتفك أو جهازك اللوحي.

اضغط على "المكتبة" في أسفل الشاشة.

اختر "سلة المهملات" من الخيارات.

تصفح العناصر المحذوفة.

إذا وجدت الصورة التي تبحث عنها، فانقر عليها مطولاً، ثم حدد "استعادة"، ستعود صورتك إلى مكتبة الصور والألبومات وحتى معرض هاتفك.





ماذا تفعل إذا لم تكن الصورة في سلة المهملات؟

إذا قمت بإفراغ سلة المهملات أو انتهت فترة الـ 60 يومًا، يصبح استرداد الصورة أكثر صعوبة.

فيما يلي بعض الخيارات الإضافية للاستكشاف..

ابحث في جوجل درايف.. قد تظل الصور المحذوفة من صور جوجل في بعض الأحيان موجودة في جوجل درايف، لذا حاول البحث عن اسم ملف الصورة أو الكلمات الرئيسية باستخدام شريط بحث درايف.

تحقق من معرض هاتفك.. إذا لم تقم بتمكين النسخ الاحتياطي التلقائي لصورك، فقد تظل مخزنة في المعرض المحلي لهاتفك، لذا افتح تطبيق المعرض الخاص بك وابحث عن الصورة المفقودة.

أدوات استعادة البيانات التابعة لجهات خارجية.. على الرغم من أن بعض تطبيقات استعادة البيانات غير مضمونة، إلا أنها يمكنها فحص مساحة تخزين هاتفك بحثًا عن الملفات المحذوفة، ومع ذلك استخدم هذه الأدوات بحذر وقم بتنزيل الخيارات الموثوقة فقط من مصادر موثوقة.

كيف تتأكد من عدم فقدان الصور في المستقبل؟

تمكين النسخ الاحتياطي التلقائي.. يضمن ذلك تخزين صورك بأمان في السحابة، حتى لو قمت بحذفها عن طريق الخطأ من هاتفك.

قم بتصدير صورك بانتظام.. قم بتنزيل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك بشكل دوري لإنشاء نسخة احتياطية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو محرك الأقراص الثابتة الخارجي.

استخدام ميزات صور جوجل.. استكشف ميزات "الأرشيف" و"القفل" للحفاظ على صور معينة آمنة من الحذف غير المقصود.

وعلى الرغم من أن استعادة الصور المحذوفة قد يكون أمرًا صعبًا، إلا أنه ليس مستحيلًا دائمًا، باتباع هذه الخطوات واتخاذ الإجراءات الوقائية، يمكنك زيادة فرصك في إنقاذ ذكرياتك الثمينة من الهاوية الرقمية.

وإذا كنت لا تزال تواجه صعوبة في العثور على صورة معينة، فحاول البحث عنها باستخدام كلمات رئيسية مثل تاريخ التقاطها أو الموقع أو أي أشياء أو أشخاص في الصورة، قد تقودك وظيفة البحث في صور جوجل إلى ذكرياتك المفقودة.