شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 2.71% خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت عملة البيتكوين اليوم الأربعاء 27 ديسمبر، بنسبة 2.71%، على الرغم من هذا الانخفاض، تمكنت عملة البيتكوين من الحفاظ على سعرها فوق مستوى 42000 دولار، حيث يتم تداولها حاليًا عند 42218 دولارًا، ويعد هذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي يتم فيه تداول BTC بأكثر من 42000 دولار، ومع ذلك، في الأيام الثلاثة الماضية، انخفضت قيمة البيتكوين بمقدار 688 دولارًا، وفقاً لموقع gadgets360.

سجلت الأثير انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.75 % اليوم الأربعاء، وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول عملة ETH بسعر 2220 دولارًا.

وعكست مجموعة من العملات المشفرة خسائر اليوم الأربعاء، وتشمل هذه العملات Ripple وCardano وAvalanche وDogecoin وPolkadot.

انخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 0.27 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويبلغ تقييم القطاع حاليًا 1.65 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

وفي الوقت نفسه، أظهر عدد صغير فقط من العملات المشفرة أرباحًا اليوم الأربعاء. وتشمل Tether، وSolana، وBinance Coin، وUSD Coin، وPolygon، وWrapped Bitcoin.