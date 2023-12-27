شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لوائح جديدة تطلب من أبل وجوجل السماح بتنزيل تطبيقات الطرف الثالث فى اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل اليابان على لوائح جديدة ستتطلب من عمالقة التكنولوجيا الكبار بما في ذلك جوجل و أبل السماح بتنزيل التطبيقات من خارج متاجر التطبيقات الرسمية الخاصة بهم Google Play و App Store، ومن المتوقع أن يتم إرسال التشريع إلى البرلمان العام المقبل، وفقاً لموقع gadgets360.

تواجه شركتا التكنولوجيا حاليًا لوائح من حكومات مختلفة لفتح متاجر التطبيقات المدمجة الخاصة بهما والسماح للمستخدمين بتثبيت التطبيقات من مصادر خارجية، ومن المتوقع أن تقوم شركة تصنيع iPhone بإجراء تغييرات على سياسات متجر التطبيقات الخاصة بها لتتوافق مع قانون الأسواق الرقمية الجديد (DMA) للاتحاد الأوروبي.

وفقًا لتقرير جديد صادر عن Nikkei Asia، تقوم الحكومة اليابانية بإعداد قوانين ستتطلب من أبل جوجل بالإضافة إلى شركات أخرى مماثلة السماح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات خارج متاجر التطبيقات الرسمية الخاصة بهم والسماح بطرق دفع بديلة لأي تطبيقات، ومن خلال الخطوة الأخيرة، تهدف الحكومة إلى تحفيز المنافسة والحد من إساءة استخدام الوضع المهيمن لعملاق التكنولوجيا في السوق اليابانية.

ومن المتوقع أن يسمح التشريع للشركات اليابانية بامتلاك متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية على منصات iOS و Android وقد يتمكن المطورون أيضًا من اختيار أنظمة الدفع من الشركات المحلية ذات رسوم الخدمة المنخفضة.

يبدو أن تشريعات مكافحة الاحتكار في اليابان مشابهة لقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يدخل قانون DMA حيز التنفيذ الكامل في عام 2024.

يقال إن شركة Apple تعمل على السماح للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي بتحميل تطبيقات iPhone بشكل جانبي، ومن المتوقع أن يعمل إصدار iOS القادم على تمكين التحميل الجانبي للتطبيقات في مناطق محددة.