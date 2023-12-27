اشتراك Amazon Prime Video سيبدأ بعرض الإعلانات من 29 يناير

أعلنت أمازون، الشركة الرائدة في مجال البيع عبر الإنترنت، عن خططها لبدء عرض الإعلانات في خدمة البث التلفزيوني عبر الإنترنت Amazon Prime Video اعتبارًا من 29 يناير 2024، تعد هذه الخطوة تحولًا كبيرًا سيئًا بالنسبة لخدمة Prime Video، التي كانت تُعرف سابقًا بأنها خدمة خالية من الإعلانات، ومع ذلك، فقد أصبحت الإعلانات شائعة بشكل متزايد في خدمات البث التلفزيوني، حيث تسعى الشركات إلى زيادة الإيرادات من خلال توفير خيارات أقل تكلفة للعملاء، لماذا Amazon Prime Video يتغير بهذا الشكل؟

اعلانات في Amazon Prime Video – لماذا؟

قالت الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى العملاء حول التحول القادم إلى “الإعلانات المحدودة”: “سيسمح لنا ذلك بمواصلة الاستثمار في المحتوى المقنع وزيادة هذا الاستثمار باستمرار” “نهدف إلى أن يكون عدد الإعلانات أقل بكثير من التلفزيون التقليدي ومقدمي خدمات البث التلفزيوني الآخرين. لا يلزم اتخاذ أي إجراء منك، ولا يوجد تغيير في السعر الحالي لعضوية Prime الخاصة بك”، كما كتبت الشركة، وفي النهاية فلدى العملاء خيار دفع 2.99 دولارًا إضافيًا شهريًا لمواصلة تجنب الإعلانات على Amazon Prime Video.

ماذا بعد؟

تلخص بقية رسالة البريد الإلكتروني الفوائد العديدة للاشتراك في Prime – لا شك أنها محاولة لمنع العملاء من الإلغاء بسبب هذا القرار؛ لأنك في بادئ الأمر تشترك في برايم من أجل الحصول على عدة مزايا متنوعة من امازون منها Amazon Prime Video والتي هي خدمة بث متلفز خالية من الإعلانات وخالية من ما يضايقك، لكن الآن امازون تقوم بتغيير غير مُحبب للمستخدمين نهائيًا.

كم يتكلف Prime الآن؟

يبلغ سعر Amazon Prime حاليًا 14.99 دولارًا شهريًا أو 139 دولارًا سنويًا. (يمكن الاشتراك في Prime Video بشكل فردي مقابل 8.99 دولارًا أمريكيًا / شهرًا.) ستؤدي الرسوم الجديدة للبث بدون إعلانات إلى زيادة Prime إلى أقل من 18 دولارًا، وسيرتفع اشتراك Prime Video المستقل إلى أقل من 12 دولارًا، كل هذا لا أخبار حول سعر الاشتراك في سائر الدول وما ان كانت امازون ستضع هذه الرسوم والتغييرات خارج الولايات المتحدة الأمريكية ام لا، لكن لا شيء حول رفع سعر الاشتراك بعد.

ماذا عن Freevee؟

تدير أمازون أيضًا Freevee، وهي خدمة بث مجانية ممولة بالإعلانا،. تلاحظ رسالة البريد الإلكتروني للشركة أن “المحتوى الخاص بالأحداث المباشرة مثل الرياضة والمحتوى المقدم من خلال Amazon Freevee سيستمر في تضمين الإعلانات”، لا تغيير في أي شيء نهائيًا في هذه الخدمة، وعلى أي حال هذه الخدمة ليست متاحة في كثير من الدول العربية فلا عائق منها.

لماذا تتخذ أمازون هذه الخطوة؟

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواصل فيه خدمات البث المنافسة زيادة أسعار الاشتراكات على جميع المستويات وتفرض الإعلانات على العملاء على أرخص الخطط الشهرية، Disney Plus و Hulu و Max و Netflix و Paramount Plus جميعًا تتضمن الإعلانات على اقل اشتراكاتها بأسعار معقولة، لن تتغير التكلفة الشهرية لـ Amazon Prime نفسها، ولكن إذا كنت تريد الحفاظ على نفس التجربة التي لديك اليوم بدءًا من 29 يناير، فسوف ينتهي بك الأمر بدفع المزيد.

المصدر

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