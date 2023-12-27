شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يستعد لطرح واجهة داكنة جديدة وشريط جانبى لمستخدمى الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ تطبيق واتساب في طرح الوضع المظلم لإصدار الويب الخاص به في عام 2020، والآن، يقال إن منصة المراسلة الفورية تستعد لتقديم نظام ألوان جديد وشريط جانبي مُعاد تصميمه للمظهر المظلم، ومن المتوقع أن تكون الواجهة الجديدة مفيدة لمستخدمي WhatsApp Web في ظروف الإضاءة المنخفضة، ومن المتوقع أيضاً أن يقلل من الضغط على العينين، ومع ذلك، لم يؤكد واتساب رسميًا بعد تطوير الواجهة الجديدة وهي ليست متاحة لمختبري النسخة التجريبية حتى الآن، وفقاً لموقع gadgets360.

وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، يختبر واتساب لون خلفية جديدًا للمظهر الداكن لإصدار الويب الخاص به بالإضافة إلى شريط جانبي جديد معدّل، ومن المتوقع أن يؤدي التصميم الجديد وترقيات الألوان إلى تقليل إجهاد العين في البيئات منخفضة الإضاءة، ويمكن أن يوفر الشريط الجانبي تجربة مراسلة محسنة.

قدمت Meta العديد من الميزات الجديدة إلى منصة المراسلة الفورية الخاصة بها مؤخرًا، في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة التواصل الاجتماعي عن الرسائل المثبتة التي تسمح للمستخدمين بتسليط الضوء على رسالة معينة في أي محادثة فردية وجماعية مستمرة وتثبيتها في الجزء العلوي من تلك الدردشة لمدة تصل إلى 30 يومًا.

علاوة على ذلك، قدم واتساب خيار العرض مرة واحدة للرسائل الصوتية، ويتيح ذلك للمستخدمين إرسال رسالة صوتية ستختفي بمجرد أن يستمع إليها المستلم.

قد يسمح تطبيق واتساب قريبًا للمستخدمين بنشر تحديثات الحالة من إصدار الويب أو الأجهزة "المصاحبة" المرتبطة، وبحسب ما ورد تعمل أيضًا على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة في تحديثات الحالة الخاصة بهم.