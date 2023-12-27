تكنولوجيا: مساعد Copilot AI من مايكروسوفت يصل إلى نظام أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستصل أداة Copilot من مايكروسوفت، وهي عبارة عن برنامج chatbot يعمل بالذكاء الاصطناعي للشركة والذي يمكنه القيام بكل شيء بدءًا من مساعدتك في كتابة التعليمات البرمجية وحتى صياغة رسالة بريد إلكتروني تسويقية، إلى الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد.

يمكن أيضًا استخدام Copilot، المدعوم بأحدث طرازات OpenAI GPT-4 وDALL-E 3، لإنشاء صور من أوصاف وطلبات نصية بسيطة.

يأتي التطبيق متاح على متجر Google Play، وهو مجاني للتنزيل ولا يتطلب حساب مايكروسوفت لتسجيل الدخول.

كان طرح إصدار الهاتف المحمول من برنامج Copilot من مايكروسوفت (المعروف سابقًا باسم Bing Chat) هادئًا، مع القليل من الضجة بدون وجود إعلانات رسمية، على عكس ما رأيناه مع إصدار Bing Chat على الأجهزة المحمولة.

تم إصدار تطبيق Copilot الجديد في وقت سابق من هذا الشهر وتم رصده في البداية بواسطة Neowin عندما لاحظه مستخدمو X في متجر Play. لا يزال برنامج Copilot غير متاح على نظام iOS، ولم تقدم الشركة بعد أي وعود بشأن تاريخ الإصدار.

من المنطقي أن يكون برنامج Copilot قد شق طريقه إلى الأجهزة المحمولة (أو على الأقل على أندرويد في الوقت الحالي).

أضافت خطوة مايكروسوفت السابقة لجلب Copilot إلى نظام Windows 10، بعد إطلاقه على Edge ومنتجات Microsoft 365 وWindows 11، مليار جهاز إضافي مؤهل لاستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي، مما يشير إلى وجهة نظر مايكروسوفت غير المكتملة بشأن التوسع.

ويتزامن هذا مع التحديثات الأخيرة التي أجرتها الشركة على برنامج Copilot والتي تتضمن إمكانية تلخيص الفيديو وميزة إنشاء الأغاني.

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