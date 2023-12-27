شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المركبة الفضائية Dream Chaser تدخل الاختبار النهائى قبل أول رحلة فضائية فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخضع المركبة الفضائية Dream Chaser، وهي مركبة فضائية على شكل مكوك تابعة لشركة Sierra Space، للاختبار النهائي استعدادًا لأول رحلة فضائية فى عام 2024، وفقاً لموقع space.

تم الانتهاء من تجميع المركبة الفضائية في أوائل نوفمبر، وبعد ذلك تم شحنها من منشأة سييرا الفضائية في لويزفيل، كولورادو إلى منشأة اختبار أرمسترونج التابعة لناسا فى أوهايو لإجراء الاختبارات البيئية، وفقًا لبيان Sierra Space.

سيتم تكديس وحدة الشحن "Shooting Star" الخاصة بـ Dream Chaser وSierra Space في تكوين الإطلاق، ثم تعريضها لاهتزازات الإطلاق الشديدة في مرفق الاهتزاز الميكانيكي، الذي يتميز بأقوى طاولة هزازة في العالم.

وعندما يصبح جاهزًا، سيتم إطلاقه على صاروخ United Launch Alliance Vulcan Centaur، ستنطلق من كيب كانافيرال وتعود إلى مدرج الإطلاق والهبوط التابع لشركة Space Florida في مركز كينيدي للفضاء (KSC)، وتستعد فولكان سنتور حاليًا لرحلتها الأولى في يناير.

لم تقدم شركة Sierra Space موعدًا مستهدفًا لإطلاق Tenacity بعد الإشارة إلى أنها ستتم في عام 2024، وتشير التقارير السابقة إلى أن الرحلة يمكن أن تتم فى أقرب وقت من أبريل 2024.

تم تصميم نظام Dream Chaser لنقل البضائع إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، ومن المقرر أن تقوم Tenacity بسبع مهام أولية لإعادة إمداد البضائع الآلية إلى محطة الفضاء الدولية، وستكون نسخة الطاقم قادرة على حمل ما يصل إلى سبعة رواد فضاء.

تقول شركة Sierra Space إنها تُحدث ثورة في مجال النقل الفضائي من خلال منصة Dream Chaser الخاصة بها، ويمكن للمركبة الفضائية أن تهبط على مدارج تجارية بدلاً من الهبوط في المحيطات، ويمكن إعادة استخدامها لما لا يقل عن 15 مهمة لكل نظام، كما أنها تتميز بعمليات مستقلة تمامًا، ونظام دفع أخضر يعتمد على بيروكسيد الهيدروجين.