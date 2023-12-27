تكنولوجيا: أمازون تخبر مشتركي Prime Video أن الإعلانات ستظهر في 29 يناير ما لم يدفعوا المزيد من المال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أمازون الآن عبر رسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى أعضاء Prime، أن أفلامهم ومسلسلاتهم وبرامجهم المفضلة ستتخللها الإعلانات بدءًا من 29 يناير 2024.

ويمثل هذا التحول خروجًا كبيرًا عن إعلان Prime Video الخالي من الاعلانات المجاني، وهي ميزة تم تجميعها سابقًا مع اشتراك Prime بقيمة 139 دولارًا سنويًا (أو 14.99 دولارًا شهريًا)، والمعروف في المقام الأول بشحنه المجاني لمدة يومين.

ولكن بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون في رؤية الاعلانات في منتصف الحلقة، تقدم أمازون خيارًا سيكلفك: طبقة خالية من الإعلانات مقابل 2.99 دولارًا إضافيًا شهريًا، بالإضافة إلى الضرائب المطبقة.

لتبرير هذه الخطوة، تشير أمازون إلى الحاجة إلى تعزيز مكتبة المحتوى الآخذة في التوسع باستمرار. وقالت الشركة: “سيسمح لنا هذا بمواصلة الاستثمار في المحتوى الجذاب ومواصلة زيادة هذا الاستثمار على مدى فترة طويلة من الزمن“.

ومن المثير للاهتمام أن أمازون تقوم بالفعل ببيع الطبقة الخالية من الإعلانات مسبقًا، مما يمنح أعضاء Prime السبق في تأمين المشاهدة دون انقطاع.

يمكن لأولئك الذين يختارون التسجيل المسبق للخيار الشهري المجاني للإعلانات، القيام بذلك الآن دون أن يتم إصدار فاتورة لهم حتى 29 يناير.

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