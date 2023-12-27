تكنولوجيا: إعلان تشويقي لهاتف OnePlus 12R يكشف عن إصدار باللون الازرق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيصل هاتف OnePlus 12R إلى الولايات المتحدة، وتشير التسريبات الجديدة إلى أنه سيكون إصدارًا قويًا ببطارية ضخمة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكدت OnePlus أنه سيتم بيع OnePlus 12R في أمريكا الشمالية وأوروبا. وكانت “R-Series” متاحة من OnePlus على مدار الأجيال القليلة الماضية، ولكن في الهند فقط.

عادةً ما تأخذ السلسلة التصميم الأساسي للإصدار الرئيسي وتقوم بإجراء بعض التخفيضات على ورقة المواصفات لجذب الجماهير المهتمة بالميزانية. وفي حالة OnePlus 12R، أصبح لدينا الآن فكرة أفضل عما يمكن توقعه.

فقد شارك تسريب جديد مؤخرًا ملخصًا شاملاً جدًا لمواصفات OnePlus 12R، والذي يتضمن معالج Snapdragon 8 Gen 2 مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وشاشة LTPO AMOLED بحجم 6.78 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز.

وفي الوقت نفسه، يتضمن الجهاز مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

علاوةً على ذلك، سيأتي الهاتف مع بطارية قوية، والتي يبدو أن وزنها يبلغ 5500 مللي أمبير.

كما قد شارك Ishan Argawal إعلانًا تشويقيًا للهاتف OnePlus 12R، والذي يظهر التصميم. وهو يبدو مشابهًا جدًا لجهاز OnePlus 12 العادي، ولكن بخيارات الألوان الأسود والأزرق. ويبدو الخيار الأزرق قريبًا جدًا من اللون “Bay” الذي توفره جوجل مع أحدث هواتفها Pixel 8 Pro.

وقد أكدت OnePlus بالفعل أنه سيتم إطلاق هذه الأجهزة في 23 يناير.

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