شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات التكنولوجيا توقف التوظيف ومخاوف من انخفاض فرص العمل بنسبة 90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك Google وAmazon وMeta وApple وغيرها بإبطاء عمليات التوظيف لديهم مع إمكانية إيقاف التوظيف مؤقتًا فى المستقبل.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن ET (الإيكونوميك تايمز) فإن عمالقة التكنولوجيا هؤلاء يضغطون على التوظيف بسبب تباطؤ الاقتصادي العالمى، ومقارنة بعام 2022 انخفضت إعلانات الوظائف النشطة لعمالقة التكنولوجيا في الهند بنسبة 90% ، حيث يقتبس التقرير بيانات تم جمعها من شركة التوظيف Xpheno.

وأضاف التقرير في الوقت الحالي لدى الشركات ما لا يقل عن 200 وظيفة مفتوحة في الهند، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 98% عن مستويات التوظيف المعتادة.

ويتماشى تباطؤ التوظيف من عمالقة التكنولوجيا الكبرى مع الأوقات الصعبة التي تمر بها الصناعة حاليًا، فالاقتصاد العالمي يتباطأ، وتتصارع الشركات مع مهمة تعزيز الإيرادات، وتنفيذ تدابير إعادة الهيكلة مع تباطؤاً في المشاريع.

وقال براساد إم إس، رئيس أبحاث القوى العاملة في Xpheno، في بيان "إن إجراءات التوظيف المنخفضة أو المعدومة التي حافظت عليها المجموعة على مدار العام ستستمر في التأثير على حركات المواهب التقنية، خاصة في الطبقات الجانبية ذات الخبرة". وشدد كذلك على أن التوقف المؤقت عن التوظيف في الشركات الكبرى هو بمثابة إشارة لتوخي الحذر في الشركات الصغيرة.

وأضاف: "إن الحفاظ على الوضع الراهن يتطلب إجراء توظيف بديل، مع عدم تسجيل أي إضافات صافية كبيرة للمواهب".

وفقًا لمحللي تكنولوجيا المعلومات وخبراء الصناعة، من المتوقع أن يستمر النهج الحذر في التوظيف خلال الربعين المقبلين، ويرجع ذلك إلى ضعف الطلب والتركيز على تحسين استخدام الموظفين.

وتكشف البيانات أيضًا أن التباطؤ الاقتصادي، إلى جانب المخاوف بشأن الركود المحتمل، كان لهما تأثير كبير على قطاع التكنولوجيا، مما أدى إلى انخفاض حاد في التوظيف.

وبحلول ديسمبر 2022، انخفض الطلب النشط من شركات التكنولوجيا الكبرى بنسبة 78% مقارنة بشهر يوليو ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام ونصف.

وأضاف التقرير أن "العدد الإجمالي للافتتاحات النشطة المدرجة على مستوى العالم يبلغ حاليًا أقل من 30 ألفًا عبر شركات التكنولوجيا الكبرى والشركات التابعة لها.

وعلى الصعيد العالمي، ألغت شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك مايكروسوفت وأمازون وجوجل، مئات الآلاف من الوظائف".

ومن الجدير بالذكر أن عمالقة التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك فيسبوك، وأمازون، وأبل، ومايكروسوفت، ونتفليكس، وجوجل، لديهم حاليا قوة عاملة تقل قليلا عن 150 ألف شخص في عملياتهم الأساسية وأسرهم في الهند، ومع ذلك شهد عام 2023 تباطؤًا كبيرًا في التوظيف.

وقدم ريشي جونجونوالا، نائب الرئيس الأول الذي يغطي تكنولوجيا المعلومات في شركة IIFL Securities تفاؤلاً ، وقال يجب أن يبدأ التوظيف في الارتفاع ببطء في عام 2024 حيث يتم تعديل بعض عمليات التوظيف الزائدة من عام 2023، في حين أن توقعات النمو لم تتعاف بالكامل، إلا أن هناك علامات من التحسن التدريجي في العام المقبل.