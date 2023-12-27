شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دليل ناسا الجديد لمساعدة شركات الفضاء على تأمين مهماتها من القرصنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تكثيف الشركات جهودها لتأمين مؤسساتها ضد القرصنة، أصدرت وكالة ناسا أول دليل لها على الإطلاق والذي سيساعد شركات الفضاء العامة والخاصة على تعزيز مهامها ضد أنشطة الجرائم الإلكترونية.

يمثل الإصدار الأول من دليل أفضل ممارسات أمن الفضاء "علامة بارزة في التزام ناسا" بضمان طول عمر المهمة ومرونتها. سيساعد الدليل أيضًا الشركات في تعزيز أمنها وموثوقيتها.

وقالت ميستي فينيكال، نائب المستشار الرئيسي لحماية المؤسسات في وكالة ناسا: "في ناسا، ندرك أهمية حماية مهماتنا الفضائية من التهديدات ونقاط الضعف المحتملة".

وأضاف فينيكال: "يمثل هذا الدليل جهدًا جماعيًا لوضع مجموعة من المبادئ التي ستمكننا من تحديد المخاطر وتخفيفها وضمان استمرار نجاح مهامنا، سواء في مدار الأرض أو خارجه".

من هو دليل ناسا؟

وفقًا لوكالة ناسا، تم تصميم دليل أفضل ممارسات أمن الفضاء ليستفيد منه الشركاء الدوليون لوكالة الفضاء والصناعة نفسها وغيرهم من العاملين في المجالات المتوسعة لاستكشاف الفضاء وتطويره.

وأضافت أن "الدليل مصمم لتوفير إرشادات أمنية للبعثات أو البرامج أو المشاريع من أي حجم".

ويأتي الدليل في وقت أصبحت فيه أنظمة المعلومات والتقنيات التشغيلية في صناعة الفضاء أكثر تكاملاً وترابطًا بشكل متزايد، حيث توفر هذه التطورات فوائد لوكالة ناسا والمنظمات الفضائية الأخرى للعمل معًا والتواصل وجمع البيانات في الفضاء.

وبما أن الأنظمة الجديدة والمعقدة يمكن أن تحتوي أيضًا على نقاط ضعف، فإن الدليل يهدف إلى توفير أفضل الممارسات للتكيف مع التحديات الجديدة وتنفيذ تدابير السلامة والأمن.

تعمل ناسا على تطوير مبادئ الأمن السيبراني لأنظمتها الفضائية، والتي تم تضمينها في معيار حماية النظام الفضائي الخاص بها.

ستقوم ناسا بجمع التعليقات من مجتمع الفضاء لدمجها في الإصدارات المستقبلية من الدليل.