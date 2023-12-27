تكنولوجيا: 6 نصائح لدعمك لتصوير أفضل اللقطات بكاميرة هاتف الأيفون!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم ابل العديد من المميزات في كاميرة هواتف الأيفون مع إنطلاق كل جيل جديد، ولتحقق الإستفادة من كاميرة هواتف الأيفون إليك هذه النصائح.

تأتي هواتف كاميرة هواتف الأيفون بالكثير من الأنماط في التصوير، مع أدوات تعمل على تحسين جودة التصوير، ونستعرض 6 من النصائح التي تدعمك للحصول على تجربة تصوير أعلى كفاءة.

أداة “Rule of Thirds”

يتضمن تطبيق الكاميرة في هواتف الأيفون بعض الإعدادات الإختيارية للمستخدمين التي تهدف إلى دعم المستخدم في تنظيم اللقطات، وتأتي آداة “Grid” في مقدمة هذه الأدوات، وهي من الأدوات التي تمثل أهمية مع تطبيق “Rule of Thirds”.

ويعمل هذا النمط على تقسيم الصورة عبر تمكين شبكة على الصورة تتضمن اثنان من الخطوط الأفقية وأيضاً اثنان من الخطوط الرأسية للحصول على أقسام متساوية، ومن ثم تعمل آداة “Rule of Thirds” على التركيز على المشاهد الأكثر أهمية في الصورة ومن ثم إنشاء تراكب متناغم في الصورة عبر الخطوات التالية:

فتح إعدادات الهاتف

التمرير إلى تطبيق الكاميرة

في القسم الخاص بالتركيب “Composition” سيكون على المستخدم وضع علامة لإختيار ” Grid” أو النظام الشبكي.

ويمكن لهذا الإختيار أن يحقق الدعم للمستخدم مع الإهتمام بالتفاصيل التالية:

تحديد العناصر الرئيسية في الصورة

تحديد موقع العناصر الرئيسية في المشهد والتي يتم تحديدها عند الخطوط الرأسية

العناصر الأفقية مثل المناظر الطبيعية يجب أن يتم محاذاتها مع أحد الخطوط الأفقية

موازنة الصورة، حيث تدعم آداة “Rule of Thirds” المستخدم بشكل كبيرة في موازنة الصورة ففي حالة إختيار ضبط عناصر التصوير الرئيسية إلى يسار الصورة يجب تحديد عنصر أقل أهمية ليكون في اليمين لتتم عملية الموازنة

يمكنك تجربة آداة “Rule of Thirds” التي تبقى آداء إختيارية حيث يمكن للتجربة العملية أن تحدد مدى أهمية هذه الآداة لتجربتك في التصوير.

آداة “camera level”

تعمل هذه الآداة على دعم المستخدم في إلتقاط صور أكثر توازناً، فعلى سبيل المثال في حالة إلتقاط صور لعنصر ما من أعلى تعمل ميزة “مستوى الكاميرة” دعم المستخدم في ضبط التوازن دون الحاجة إلى ذراع ثلاثي أو قوائم أو حامل للتثبيت، وتعد آداة “مستوى الكاميرة” من الأدوات التي تدعم المستخدم أيضاً عند إلتقاط صور للسماء أو عنصر أعلى المستخدم.

ولقد كانت آداة “camera level” من بين الأدوات المقدمة مع “Grid overlay”، لكن مع إنطلاق تحديث iOS 17 تم فصل هذه الميزة، على أن تتوفر عبر إعدادات هاتف الأيفون في تطبيق الكاميرة ومن ثم قم بتحديد إختيار مستوى الكاميرة.

بعد تحديد الميزة يمكن للمستخدم الإنتقال إلى تطبيق الكاميرة لضبط نمط التصوير بين صور، أو Portrait، أو Square، أو Time Lapse إلى أعلى زر المصراع ومن قم بتوجيه الكاميرة لموضوع التصوير، ثم يجب محاذاة علامة إلتقاط الصورة إلى المنتصف مع ضبط زاوية الهاتف وعند الوصول إلى نقطة المحاذاة المثالية ستضيء العلامات باللون الأصفر لتوجيه المستخدم للضغط على الغالق لإلتقاط الصورة.

ضبط اللقطات الأفقية

جاء تحديث iOS 17 بميزة فصل آداة “Level” لدعم المستخدمين بآداء أفضل، كما أضافت ابل ميزة “المستوى الأفقي” التي تعمل على إظهار خط أفقي مكسور على الشاشة والذي يظهر عند إستشعار الهاتف إمالة الهاتف للوضع الأفقي لإلتقاط الصورة.

ومن المقرر أن يظهر الخط باللون الأبيض في حالة عدم ضبط المستوى الأفقي ومن ثم يتحول إلى اللون الأصفر عند ضبط إتجاه المستوى الأفقي على الوجه الأمثل.

أيضاً يمكن تجربة هذه الآداة عبر فتح تطبيق الكاميرة وبدء التصوير في إتجاه مستقيم، حيث يمكن ضبط الخط المتسقيم إلى أن يتم تحول الخط من اللون الأبيض إلى اللون الأصفر.

إلتقاط صور متتابعة

يمكن لنمط “Burst” دعم المستخدم لإلتقاط صور متتابعة بكاميرة هاتف الأيفون بمعدل يصل إلى 10 إطارات في الثانية.

ويعد هذا النمط مثالي لإلتقاط صور لحدث رياضي أو مشهد متحرك سريع لدعم المستخدم للحصول على اللقطة المثالية، ويمكن تنشيط هذا الوضع بشكل سريع عبر الضغط المطول على زر رفع مستوى الصوت ليبدأ هاتف الأيفون بإلتقاط صور متتابعة، وللتوقف عن تصوير لقطات متتابعة سيكون على المستخدم التوقف عن الضغط المستمر على الزر، على أن تظهر الصور بشكل مباشر في تطبيق الكاميرة ومكتبة الصور.

أعكس الصور الشخصية

عند إلتقاط الصور سيلفي بتطبيق الكاميرة في هاتف الأيفون يعمل التطبيق بشكل تلقائي على عكس الصورة لدعم المستخدم في معاينة الصورة قبل الحفظ، وهي ميزة تقدم بالفعل في أغلب تطبيقات التواصل الإجتماعي.

ويمكن تغيير هذا النمط الإفتراضي في تطبيق الكاميرة أو تنشيطه عبر تطبيق الإعدادات وذلك عبر التمرير إلى أسفل وحدة الكاميرة، وإختيار “Mirror Front Camera” والتبديل إلى إختيار “ON”، حيث يمكن معاينة الصور بنفس الوضع المميز في تطبيق الكاميرة.

معاينة الصور خارج الإطار

جاءت سلسلة ‌iPhone‌ 11 والإصدارات اللاحقة من هواتف الأيفون بميزة إختيارية في الكاميرة تتيح للمستخدم معاينة التفاصيل خارج حدود إطار الصورة لضبط ومحاذاة الإطار من جديد لإدخال تفاصيل أكثر في الإطار دون الحاجة إلى إستخدام آداة الإقتصاص.

وعند إلتقاط صور بكاميرة telephoto أو الكاميرة المميزة بزوايا واسعة مع تمكين إختيار “View Outside the Frame” ستعمل الكاميرة على إستخدام المستشعر المميز بالزوايا الأوسع مع مستشعر telephoto لتنشيط الكاميرة المميزة بزوايا فائقة الإتساع.

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