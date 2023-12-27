شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تبدأ إيقاف اللعب عبر الإنترنت لأجهزة Wii U و3DS قبل أشهر من الموعد المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت نينتندو لعبة Splatoon الأصلية لجهاز Wii U و لعبة Super Smash Bros لجهاز Nintendo 3DS، وفقا لتقرير engadget.

وقال التقرير ، يبدو أن Nintendo قد بدأت بالفعل في تقييد قدرة Wii U و3DS على اللعب عبر الإنترنت، وفقًا للعديد من المستخدمين ووسائل الإعلام مثل Nintendo Life، وبدأ هذا قبل عشية عيد الميلاد مباشرة .

كنا نعلم أن هذا سيأتي، لكن نينتندو قالت في الأصل إن الإغلاق لن يحدث حتى أوائل أبريل، وقد لا يؤثر هذا على كل اللاعبين حتى الآن، لذا توجه إلى الإنترنت باستخدام وحدة التحكم الخاصة بك لتجربتها.

وكتب جوناثان بارو من Pretendo، وهو "بديل مفتوح المصدر لشبكة Nintendo"، أن هذا جزء من "الطرح البطيء" لخطط Nintendo لشهر أبريل، وتأمل Pretendo في إعادة وحدتي التحكم إلى الإنترنت في النهاية.

لكي نكون منصفين، لم تقل نينتندو أبدًا في الواقع أن تاريخ الانتهاء في أبريل تم تحديده بشكل نهائي، حيث اقترحت الشركة أنها قد تتوقف عن تقديم الخدمات عبر الإنترنت "في وقت أبكر مما كان مخططًا له".

ومع ذلك، كان من الممكن أن يحذر الناس، حتى يتمكنوا من الحصول على جولة أخيرة من لعبة Kid Icarus: Uprising متعددة اللاعبين.

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب إغلاق Nintendo لمتاجرها الإلكترونية 3DS وWii U في شهر مارس. لذا، لا يمكنك الآن شراء ألعاب جديدة أو الاتصال بألعابك القديمة عبر الإنترنت.

وتم إغلاق شبكة Miiverse الاجتماعية السخيفة والجذابة للشركة، والتي تعمل على كلا الجهازين، في عام 2017، على الرغم من وجود أرشيف للنشر.

وتختفي أجيال كاملة من الألعاب ببساطة، مثل دموع جومبا في المطر ، على الجانب الإيجابى ربما سنكون قادرين على دفع السعر الكامل لبعض الإصدارات الجديدة، مع وصول تحديث Luigi’s Mansion: Dark Moon إلى Switch العام المقبل.