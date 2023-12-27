شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام واتس آب ويب فى خطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك فرصة جيدة أنك سمعت بالفعل عن واتساب منذ بداياته المتواضعة في عام 2009 قبل عامين من طرح شركة Apple iMessage وحتى استحواذ Facebook (المعروف الآن باسم Meta) في عام 2014.

وأصبح WhatsApp منصة المراسلة المهيمنة في جميع أنحاء العالم وفي السنوات الأخيرة ازدادت قوتها مع إضافة ميزات جديدة مثل رسائل الفيديو ، والرسائل الصوتية ذاتية التدمير ، والقدرة على تحرير الرسائل المرسلة ، والمزيد وفقا لتقرير ديجيتال تريند .

على الرغم من شهرة تطبيقات WhatsApp للهواتف المحمولة لأجهزة iPhone وAndroid، فمن السهل أن ننسى أنه يمكنك أيضًا استخدام WhatsApp على جهاز كمبيوتر سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول. توفر الشركة تطبيقات أصلية لأجهزة Mac وأجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام Windows، بالإضافة إلى إصدار مستند إلى الويب يعمل في أي متصفح ويب حديث وعلى أي نظام أساسي تقريبًا.

يعد WhatsApp Web طريقة رائعة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والزملاء عندما لا يكون هاتفك الذكي في متناول يديك أو ببساطة تفضل عدم كتابة الرسائل على لوحة مفاتيح أصغر تعمل باللمس.

علاوة على ذلك، يمكنك الآن استخدام WhatsApp Web حتى عندما يكون هاتفك غير متصل بالإنترنت. في وقت ما، كان يلزم تشغيل تطبيق WhatsApp على هاتفك الذكي لنقل الرسائل بين خوادم WhatsApp وإصدار التطبيق المستند إلى المتصفح. ولحسن الحظ، أضاف WhatsApp منذ عامين ميزة متعددة الأجهزة تتيح لك ربط ما يصل إلى ثلاثة أجهزة أخرى مباشرة بحسابك.

هناك مشكلة صغيرة تتمثل في أنك ستظل بحاجة إلى استخدام WhatsApp على هاتف iPhone أو Android الذكي الخاص بك لربط هذه الأجهزة بحسابك. نظرًا لأن ملفك الشخصي في WhatsApp مرتبط تمامًا برقم هاتفك، فلا يوجد اسم مستخدم أو كلمة مرور يمكنك استخدامها لتسجيل الدخول مباشرة؛ بدلاً من ذلك، تحتاج إلى مصادقة WhatsApp Web من خلال تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة به. قد تكون هذه مشكلة إذا كنت تريد الوصول إلى WhatsApp Web من جهاز كمبيوتر جديد وكان هاتفك معطلاً. بخلاف ذلك، بمجرد تسجيل الدخول باستخدام متصفح الويب الخاص بك، يمكنك الدردشة بعيدًا حتى عندما تكون بطارية هاتفك فارغة أو غير متصل بالإنترنت.

كيفية تسجيل الدخول إلى واتساب ويب من هاتف آيفون

يعد استخدام WhatsApp Web من جهاز iPhone الخاص بك أمرًا سهلاً؛ ما عليك سوى تشغيل WhatsApp Web في Chrome أو Firefox أو Opera أو Safari أو Edge ومسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على الكمبيوتر باستخدام تطبيق WhatsApp للجوال من هاتفك. يتم تشغيل WhatsApp Web تلقائيًا في المتصفح ويظل نشطًا حتى تقوم بتسجيل الخروج منه على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف.

الخطوة 1: في متصفح جهاز الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى ويب دوت واتساب دوت كوم .

الخطوة 2: قم بتشغيل تطبيق WhatsApp على جهاز iPhone الخاص بك.

الخطوة 3: على iPhone، حدد علامة التبويب أنت في الزاوية اليمنى السفلية، ثم اختر الأجهزة المرتبطة .

الخطوة 4: حدد زر ربط جهاز وقم بالمصادقة باستخدام Face ID أو Touch ID حسب الحاجة، سيتم فتح عرض الكاميرا في WhatsApp.

الخطوة 5: أمسك هاتفك بالرمز الموجود على شاشتك لإقرانه ، يجب تحديث صفحة WhatsApp في متصفحك على الفور لتسجيل الدخول إلى WhatsApp وإظهار قائمة الدردشات الحالية.