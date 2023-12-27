شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استحواذ الذكاء الاصطناعى على عمليات بحث جوجل فى مقابل تجاهل العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشارت اتجاهات البحث في جوجل على مدار عام 2023، ارتفاع عمليات بحث جوجل حول الكلمات الرئيسية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، وانخفضت الكلمات المرتبطة بالعملات المشفرة والبيتكوين، ويرجع هذا الانخفاض بسبب أحداث انهيار السوق المتتالية العام الماضي مثل سقوط FTX وSam Bankman-Fried، وفقاً لموقع gadgets360.

بين عامي 2020 و2022، كانت عمليات البحث المتعلقة بالعملات المشفرة تغمر محرك البحث جوجل من جميع أنحاء العالم، وفي أغسطس 2022 تقريبًا، تراجعت عمليات البحث عن العملات المشفرة تدريجيًا وتم استبدالها بعمليات بحث حول الذكاء الاصطناعي، حسبما ذكر تقرير CoinTelegraph، نقلاً عن بيانات من Google Trends.

حصلت عمليات بحث جوجل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على درجة 91 في مؤشرات جوجل، في حين سجلت عمليات البحث حول بيتكوين 22 درجة فقط من أصل 100.

بالنسبة لبيتكوين، تم تحقيق أكبر قدر من الجذب هذا العام من السلفادور - أول دولة في العالم تعترف بالبيتكوين كعملة قانونية إلى جانب عملتها الورقية، وتشمل الدول الأخرى التي ساهمت في عمليات البحث المتعلقة بالعملات المشفرة على جوجل هذا العام نيجيريا وهولندا والبرازيل وسويسرا.

نزول العملات المشفرة على بحث جوجل لا يمثل صدمة كبيرة، وبالعودة إلى شهر يونيو من هذا العام، انخفضت عمليات البحث على Google عن الكلمات الرئيسية المتعلقة بالعملات المشفرة إلى أدنى مستوى لها منذ 29 شهرًا، وتم وصف هجمات الاختراق المتعددة على بروتوكولات العملات المشفرة وعدم اليقين التنظيمي العالمي حول العملات المشفرة من بين أسباب هذا الانخفاض في ذلك الوقت.

أما بالنسبة للذكاء الاصطناعي، فقد جاء معظم الاهتمام من فيتنام والصين والفلبين وميانمار، وظهرت Google Bard وMeta AI وGrokAI، والمخاوف من استيلاء الذكاء الاصطناعي على وظائف الأشخاص بين أهم عمليات البحث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.