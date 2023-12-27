تكنولوجيا: ساعة iQOO الذكية تدعم شريحة eSIM وتنطلق بسعر يبدأ من 153 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت iQOO في الحدث الذي عقد اليوم iQOO Watch التي تأتي بنموذج يدعم شريحة eSIM لإجراء الإتصالات مباشرة من الساعة الذكية، كما تنطلق في السوق الصيني بسعر يبدأ من 153 دولار.

تتميز ساعة iQOO الذكية بحجم شاشة 1.43 إنش، ودقة عرض 466 في 466 بيكسل، كما تدعم الساعة عدد من الأوجه مع نمط always-on، وتتميز الساعة بزر تاج يدعم التدوير، مع زر أخر في الجانب الأيمن من إطار الساعة.

وتدعم iQOO Watch رصد معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، وتضم مستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم، وتدفع الساعة عدد 4 من التنبيهات الرئيسية عند رصد زيادة أو إنخفاض معدل ضربات القلب، أو إنخفاض مستوى الأكسجين في الدم.

الساعة تدعم أيضاً مراقبة حالة المستخدم خلال ساعات النوم، كما تدعم قياس ورصد مستويات التوتر والإرهاق لدى المستخدم، مع إدراك الضوضاء والأصوات المرتفعة.

ويمكن لساعة iQOO الذكية أن تدعم مراقبة نشاط المستخدم في أكثر من 100 نمط رياضي، مع مدرب بتقنية الذكاء الإصطناعي لرياضة الركض.

كما ترتكز iQOO Watch على BlueOS، وتتوفر بنموذج يضم شريحة eSIM، وتضم الساعة مكبر صوتي وميكروفون لإجراء المكالمات الصوتية، كما تدعم الساعة مسح رمز QR للدفع، وNFC لمفتاح السيارة، ويمكن التحكم في الكاميرة وتشغيل الصوتيات عبر الساعة الذكية.

أيضاً يمكن للساعة الإستمرار بعمر شحن يصل إلى 7 أيام من التشغيل بفضل بطارية بقدرة 505 mAh، وتتوفر iQOO Watch بسوارة معصم بتصميم مطاطي أملس، أو سوارة معصم بتصميم جلدي genuine، إلى جانب سوارة معصم بتصميم من النايلون، ويتوفر الإصدار الرئيسي بسعر 153 دولار، بينما يتوفر نموذج eSIM بسعر 183 دولار.

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