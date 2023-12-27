تكنولوجيا: سماعة iQOO 1e اللاسلكية تنطلق بعمر شحن 44 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت iQOO في الحدث الذي عقد اليوم عن سماعة iQOO 1e اللاسلكية التي تأتي بعمر شحن يصل إلى 44 ساعة من التشغيل، كما تدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وتتوفر في السوق الصيني بسعر 25 دولار.

تتميز سماعة 1e اللاسلكية بتصميم يحاكي سماعات ابل اللاسلكية AirPods، حيث تأتي بتصميم داخل الأذن، كما يتميز رأس السماعة بتصميم من السيليكون.

وتضم السماعة محركات تشغيل بحجم 11مم، وتدعم تقنية البلوتوث 5.3، كما تدعم السماعة عدد من المؤثرات الصوتية منها نظام ستريو DeepX 3.0، ومؤثرات 3D بانورامي، مع “Monster Sound” وهي مؤثرات مخصصة للألعاب.

كما تدعم السماعة معايير IP54 لمقاومة التعرق وقطرات الماء والغبار، أيضاً تدعم الإقتران السلس والسريع بهواتف Vivo وiQOO.

وتأتي سماعة iQOO 1e بنمط خاص للألعاب يدعم الإستجابة السريعة عند 55 مللي ثانية، كما تدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وميزة إلغاء الضوضاء في المكالمات المعززة بتقنية الذكاء الإصطناعي.

أيضاً يمكن أن تستمر السماعة بعمر شحن يصل إلى 44 ساعة مع الحافظة، بينما تأتي السماعة بشكل مستقل بعمر شحن 11 ساعة على أن ينخفض عمر الشحن في السماعة اللاسلكية مع تقنية إلغاء الضوضاء النشطة، وتتوفر السماعة في السوق الصيني بسعر 25 دولار.

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