تكنولوجيا: هواتف iQOO Neo 9 وNeo 9 Pro تنطلق رسمياً بمعدل تحديث 144Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت iQOO اليوم بشكل رسمي جيل جديد من هواتفها الذكية يضم iQOO Neo 9 وNeo 9 Pro، المميزة بمعدل تحديث 144Hz وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

تنطلق هواتف iQOO Neo 9 وNeo 9 Pro بشاشات OLED بجودة عرض 1.5K وحجم 6.78 إنش، ومعدل تحديث 144Hz، كما تدعم شاشة الهواتف تقنية HDR10+، وتتضمن مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

كما تتميز الهواتف بشريحة iQOO Q1 مخصصة والمطورة من الشركة لتحسين تجربة المستخدم في تشغيل الألعاب، أيضاً تتميز هواتف iQOO Neo 9 بتصميم مسطح للإطارات، مع اثنان من الحلقات للكاميرة الخلفية.

ويضم هاتفي iQOO Neo 9 مستشعر Sony IMX920 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع في iQOO Neo 9، بينما تأتي الكاميرة فائقة الإتساع في إصدار Pro بدقة 50 ميجا بيكسل، ويتميز الهاتفين بمستشعر سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يدعم iQOO Neo 9 رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، بينما يأتي هاتف Neo 9 Pro برقاقة معالج Dimensity 9300، ويتميز الهاتفين بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة 1 تيرابايت في سعة UFS 4.0.

أيضاً تقدم iQOO الهواتف بنظام تبريد 6K VC سائل ثلاثي الأبعاد لتشتيت الحرارة، ويضم الهاتفين بطارية بقدرة 5160 mAh، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

ويتميز هاتفي iQOO Neo 9 باثنان من المكبرات الصوتية، كما تتضمن الهواتف ماسح IR Blaster، ومحرك X-Axis، ويدعم الهاتفين تقنية WiFi-7، مع واجهة OriginOS 4 ونظام تشغيل Android 14.

كما تقدم iQOO هواتف iQOO Neo 9 وNeo 9 Pro للأسواق بألوان الأحمر مع الأبيض بتصميم جلدي ثنائي، وأيضاً يتوفر الهاتفين باللون الأزرق والأسود.

ومن المقرر أن يتوفر iQOO Neo 9 بنموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 321 دولار، كما يأتي النموذج الرئيسي من هاتف iQOO Neo 9 Pro بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر يبدأ من 419 دولار.

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