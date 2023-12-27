شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشحن السريع لـ Apple Watch.. كيف يعمل وما تحتاجه للحصول على أفضل النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحد التغييرات الأكثر فائدة في نماذج Apple Watch الحديثة هو دعم الشحن السريع، حيث يتيح لك ذلك شحن بطارية Apple Watch بسرعة أكبر بكثير من ذي قبل، وفقاً لموقع 9to5mac.

ما هي موديلات Apple Watch التى تدعم الشحن السريع؟

7 Apple Watch Series

8 Apple Watch Series

9 Apple Watch Series

Apple Watch Urtla

2 Apple Watch Urtla

تقول Apple إنه مع الشحن السريع، يمكن أن يرتفع مستوى بطارية Apple Watch من 0-80% في حوالي 45 دقيقة، ولدى Apple مستند دعم يوضح تفاصيل الشحن السريع مع Apple Watch Series 7 وApple Watch Series 8 وApple Watch Urtla.

ما الذى تحتاجه لشحن Apple Watch بسرعة؟

يشتمل Apple Watch على كابل شحن سريع مغناطيسي USB-C من Apple، والاختلاف مع هذا الكابل هو أنه يحتوي على الألومنيوم بدلاً من البلاستيك حول الشاحن المغناطيسي.

بينما تقوم أبل بتضمين أحد هذه الكابلات في العلبة مع Apple Watch Series 7 وSeries 8 وUrtla، يمكنك أيضًا شراؤها بشكل منفصل حتى تتمكن من تجهيز جميع نقاط الشحن الخاصة بك بدعم الشحن السريع، يبلغ طول الكابل 1 متر وسعره 29 دولارًا.

الجزء الثاني من المعادلة هو محول الطاقة الذي تقوم بتوصيله بالحائط، كجزء من تركيزها المستمر على تقليل بصمتها البيئية، لم تعد شركة Apple تقوم بتضمين وحدة الطاقة هذه في العلبة، هذا يعني أنه سيتعين عليك استخدام واحدة لديك بالفعل أو شراء واحدة جديدة.

تقول Apple إن أى محول طاقة USB-C يدعم توصيل طاقة USB بقدرة 5 وات أو أفضل قادر على الشحن السريع لـ Apple Watch.