شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى Copilot AI من Microsoft التى تصل إلى نظام Android؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أداة Copilot من Microsoft وهي برنامج الدردشة الآلي AI الخاص بالشركة والذي يمكنه القيام بكل شيء بدءًا من مساعدتك في كتابة التعليمات البرمجية وحتى صياغة رسالة بريد إلكتروني تسويقية، قد شقت طريقها إلى الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Android.

ويمكن أيضًا استخدام Copilot، المدعوم بأحدث طرازات OpenAI GPT-4 وDALL-E 3، لإنشاء صور من أوصاف وطلبات نصية بسيطة. التطبيق متاح على متجر Google Play، وهو مجاني للتنزيل ولا يتطلب حساب Microsoft لتسجيل الدخول، وفقا لتقرير engadget.

كان طرح إصدار الهاتف المحمول من برنامج Copilot من Microsoft (المعروف سابقًا باسم Bing Chat) هادئًا مع القليل من الضجة وعدم وجود إعلانات رسمية، على عكس ما رأيناه مع إصدار Bing Chat على الأجهزة المحمولة.

وتم إصدار تطبيق Copilot الجديد في وقت سابق من هذا الشهر وتم رصده في البداية بواسطة Neowin عندما لاحظه مستخدمو X في متجر Play، ولا يزال برنامج Copilot غير متاح على نظام التشغيل iOS، ولم تقدم الشركة بعد أي وعود بشأن تاريخ الإصدار.

ومن المنطقي أن يكون برنامج Copilot قد شق طريقه إلى الأجهزة المحمولة (أو على الأقل على Android للبدء)، وأضافت خطوة Microsoft السابقة لجلب Copilot إلى نظام التشغيل Windows 10، بعد إطلاقه على Edge ومنتجات Microsoft 365 وWindows 11، مليار جهاز إضافي مؤهل لاستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي، مما يشير إلى وجهة نظر Microsoft غير المكتملة بشأن التوسع.

ويتزامن هذا مع التحديثات الأخيرة التي أجرتها الشركة على برنامج Copilot والتي تتضمن إمكانية تلخيص الفيديو وميزة إنشاء الأغاني.