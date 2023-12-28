شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف أجبر الاتحاد الأوروبى شركات التكنولوجيا على التغيير فى عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركات التكنولوجيا تنازلات لم يكن من الممكن تصورها ذات يوم. وافقت شركة أبل على تبني بروتوكول RCS، مما يسمح بقابلية التشغيل البيني للرسائل النصية مع أجهزة أندرويد، وبعد أكثر من عقد من الزمان تخلت عن منفذ Lightning في أحدث أجهزة آيفون.

وعرضت ميتا على بعض المستخدمين خيار إلغاء الاشتراك في الإعلانات المستهدفة مقابل اشتراك شهري، وسمحت TikTok وMeta وSnap لبعض المستخدمين بإلغاء الاشتراك في خوارزميات التوصية الخاصة بهم تمامًا.

ولم يكن أي من هذه التنازلات ليحدث لولا الضغوط التي مارسها الاتحاد الأوروبى، ولقد أخذت الكتلة زمام المبادرة منذ فترة طويلة في تنظيم "شركات التكنولوجيا الكبرى" (أو محاولة القيام بذلك)، ولكن شهد عام 2023 أن بعض هذه الجهود تؤتي ثمارها أخيرًا.

وجاءت النتيجة المباشرة لزيادة لوائح الاتحاد الأوروبي هذا العام مع وصول تشكيلة iPhone 15، والتي كانت أول هاتف من Apple يدعم USB-C بدلاً من منفذ Lightning الخاص بها، ربما تكون الشركة قد قامت بهذا التبديل في النهاية من تلقاء نفسها، لكنها جاءت في عام 2023 كنتيجة مباشرة للقانون الأوروبي الذي جعل USB-C معيار الشحن الشائع.

وقال جريج جوسوياك، المدير التنفيذي لشركة أبل، عن القواعد العام الماضي: "ليس لدينا خيار كما نفعل في جميع أنحاء العالم سوى الالتزام بالقوانين المحلية، وتتطلب اللائحة أن تعتمد جميع الهواتف الجديدة والأجهزة المحمولة الأخرى USB-C بحلول نهاية عام 2024.)

وبالمثل، يُعتقد على نطاق واسع أن قرار شركة Apple بالموافقة أخيرًا على دعم معيار RCS في iMessage كان نتيجة للإرادة السياسية داخل الاتحاد الأوروبي، وكانت شركة آبل تقاوم منذ فترة طويلة دعم RCS، والذي سيؤدي أخيرًا إلى تحديث الرسائل النصية بين مالكي iPhone وأصدقائهم من "الفقاعة الخضراء".

ولم تذكر شركة آبل علنًا سبب تغيير موقفها ، لكن جوجل وشركات أخرى كانت تضغط على سلطات الاتحاد الأوروبي لتنظيم iMessage مثل خدمات "بوابة البوابة" الأخرى التي تقع تحت سلطتها بفضل قانون الأسواق الرقمية (DMA)، وجاء إعلان شركة Apple المفاجئ بأنها ستدعم RCS بعد كل شيء في نفس اليوم الذي حدد فيه الموعد النهائي للشركات لتحدي قواعد حراسة البوابة في الاتحاد الأوروبي.

لذلك يمكن تفسير موقف شركة أبل بشأن RCS بشكل معقول على أنه محاولة لتهدئة المنظمين في الاتحاد الأوروبي الذين كان من الممكن أن يتخذوا تدابير أكثر عدوانية، مثل مطالبة iMessage بأن يكون قابلاً للتشغيل بشكل كامل مع تطبيقات الدردشة الأخرى مثل WhatsApp.

ومن الجدير بالذكر أن هذين التغييرين سيفيدان أيضًا المستخدمين في الولايات المتحدة، على الرغم من أنهما نتيجة للوائح خاصة بالاتحاد الأوروبي. وهناك بالتأكيد درجة أعلى من الحماية للمستهلك في أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة،" كما تقول كارولينا ميلانيسي، وهي مستهلكة.

وأشارت إلى أن إجراءات الحماية هذه غالبًا ما "تنتقل" إلى مناطق أخرى لأنه قد يكون من غير العملي تنفيذ معايير مختلفة عبر المناطق الجغرافية.

بالإضافة إلى المكاسب التي تم تحقيقها بموجب DMA، فإن معظم تطبيقات الوسائط الاجتماعية الرئيسية بما في ذلك Facebook وTikTok وTwitter وYouTube وSnapchat وInstagram تقع ضمن نطاق قانون آخر للاتحاد الأوروبي دخل حيز التنفيذ هذا العام، وهو قانون الخدمات الرقمية.

وبموجب هذا القانون، يتعين على هذه الشركات تقديم إفصاحات مفصلة حول المعلومات المضللة والمحتويات الضارة الأخرى، وشرح كيفية عمل خوارزميات التوصيات الخاصة بها.

ويوضح بول باريت، نائب مدير مركز ستيرن للدراسات بجامعة نيويورك: "إذا أجبرت صناعة وسائل التواصل الاجتماعي على شرح نفسها، والكشف إلى حد ما عن أعمالها الداخلية، فسيكون لديها حافز لعدم إساءة التصرف أو حافز للتنظيم الذاتي بقوة أكبر". الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

ومع ذلك، فإن ما إذا كانت هذه التدابير ستجعل هذه الخدمات أفضل بالفعل لأولئك الذين يستخدمونها، هو أمر أقل وضوحًا. لا تزال هناك أسئلة مفتوحة حول كيفية تطبيق القواعد. ولكن كانت هناك بعض التغييرات الملحوظة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي.

وتسمح الآن Snapchat و Meta و TikTok للمستخدمين الأوروبيين بإلغاء الاشتراك في خوارزميات التوصية الخاصة بهم تمامًا، كما أنهى Snapchat أيضًا معظم الإعلانات الموجهة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا في الكتلة.

بالإضافة إلى ذلك، اضطرت ميتا إلى السماح لمستخدمي الاتحاد الأوروبي بإلغاء الاشتراك في الإعلانات المستهدفة أو عدم اختيار أي إعلانات على الإطلاق (مقابل اشتراك شهري ضخم ).

وفي حين أن هذه قد لا تبدو وكأنها تغييرات هائلة، إلا أنها تضرب في قلب كل نماذج أعمال هذه الشركات، ومن غير المرجح إذا تُركت للتنظيم الذاتي كما كان صناع السياسة الأمريكيون راضين بالسماح لهم بذلك، أن تتصرف أي من هذه الشركات طواعية ضد مصالحها الذاتية.