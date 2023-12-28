شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قد يخبرك حقيبة اليد مزيفة أم حقيقية.. الذكاء الاصطناعي يواجه المنتجات المقلدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون الأيام التي تمسك فيها بحقيبة يد من تصميم أحد المصممين مع وجود شكوك حول أصالتها معدودة، حيث تستخدم شركة التكنولوجيا Entrupy قوة الذكاء الاصطناعي (AI) لمكافحة سوق المنتجات المقلدة المزدهرة، حيث تقدم خدمة يمكن أن تعلن بشكل قاطع ما إذا كانت قطعة "لويس فيتون" أو "جوتشي" حقيقية أم مزيفة.

وفقًا لتقرير صادر عن Elle، تدعي شركة Entrupy، التي تأسست عام 2012 والمدعومة من شركة لويس فيتون، أنها تمكنت من التعرف على الحقائب المزيفة بدقة كبيرة، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي.

كيف يتم تحديد الهوية؟

وفقًا للتقرير، تعمل Entrupy من خلال برنامجها المبتكر، وتبدأ العملية من خلال حث المستخدمين على إرسال صور شاملة للمنتجات من زوايا مختلفة.

عند التعامل مع الحقائب، تستخدم التكنولوجيا عدسات مجهرية عالية الدقة، مما يتيح فحصًا تفصيليًا لعناصر مثل الحافة المنحنية للوحة المصمم، وتعقيدات الشعار، وحبيبات الجلد، والرقم التسلسلي.

يتم بعد ذلك مقارنة هذه التفاصيل المحددة مع المعلومات المتراكمة، وربطها بمصنع معين أو رقم دفعة لأغراض المصادقة.

في حالة الأحذية الرياضية، تلتقط عدسة ماكرو الأحذية، وترجعها إلى أنماط أصلية ونسخ مكررة عالية الجودة مخزنة في قاعدة بيانات Entrupy للتحقق من أصالتها.

بعد مسح العنصر وإدخال جميع التفاصيل المطلوبة في نظام Entrupy، يتم تسليم حكم الأصالة الخاص بالعنصر الخاص بك بسرعة في غضون دقائق.

على الرغم من أنه بالنسبة لبعض الأنماط أو العناصر النادرة، قد تستغرق العملية وقتًا أطول قليلاً، فإن عند التأكد من صحتها، يتم إصدار الشهادة على الفور وإرسالها إليك عبر البريد الإلكتروني.

قال فيديوث سرينيفاسان، المؤسس المشارك لـ Entrupy، لـ Elle: "الهدف الأساسي من القيام بذلك هو إضافة الثقة وجعلها قابلة للتحقق كطرف ثالث، المستهلك هو الذي لديه اليقين بأن هذا ليس مجرد شخص واحد يقول أنها أصلية، بل هناك أيضًا طرف ثالث غير مستثمر في الصفقة، ويصدق عليها".