شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكن لميزات الذكاء الاصطناعي "إحياء" سوق أجهزة الكمبيوتر في عام 2024؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقد شهد سوق أجهزة الكمبيوتر عددًا لا بأس به من الفصول الصعبة على التوالي، حيث كان هناك "اتجاه غير مسبوق" في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية لمدة عامين متتاليين نحو الانخفاضات المكونة من رقمين على أساس سنوي، وفقًا لتقرير صادر عن IDC.

ومع ذلك فإن شركة الأبحاث متفائلة بشأن انتعاش السوق، حيث قالت IDC في تقرير لها: "على الرغم من التحديات قصيرة المدى، تواصل IDC توقع انتعاش السوق في عام 2024 وما بعده مع تقارب العديد من العوامل خلال العامين المقبلين".

تعتقد IDC أن دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في أجهزة الكمبيوتر الشخصية من المتوقع أن يكون بمثابة حافز للترقيات، ليصل إلى الرفوف في عام 2024 ويستهدف في البداية قطاعات معينة من سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية للمؤسسات.

كما أشارتIDC "بمرور الوقت، يمكن أن ينتشر المزيد من التقدم في حالات الاستخدام وتخفيضات التكلفة إلى السوق الأوسع،".

ثانيًا، من المتوقع أن تتطلب القاعدة الواسعة والقديمة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية التجارية التي تتجاوز علامة الأربع سنوات بحلول عام 2024، تحديثًا، بالتزامن مع الطلب الملح للانتقال إلى نظام التشغيل ويندوز 11.

ومن المتوقع أن يشهد إجمالي سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصي لعام 2024 نموًا بنسبة 3.4% مقارنة حتى عام 2023، وفقًا لـ IDC.

وقال جاي تشو، مدير الأبحاث في شركة IDC Mobility and Consumer Device Trackers: "على الرغم من أننا لا نزال نتوقع انخفاضًا في الحجم لثمانية أرباع متتالية على أساس سنوي من الربع الأول من عام 2022 حتى الربع الرابع من عام 2023، إلا أنه لا يزال يتضاءل مقارنة بالربع التسعة عشر المتتالي من العام الماضي".

وكانت قد انخفضت أجهزة الكمبيوتر الشخصية من الربع الثاني من عام 2012 إلى الربع الرابع من عام 2016.

وأوضح "تشو"، أيضًا أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة وصلت بالفعل إلى مستويات أعلى من عام 2019، مما يشير إلى توسع كبير في سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة حتى بعد تراجع عمليات الشراء الناجمة عن فيروس كورونا.

كما أكد على عوامل مثل العمل المختلط والتحديث التجاري والنمو في أجهزة الكمبيوتر المتميزة يمكن أن تؤدي إلى معدل نمو سنوي مركب قدره 3.1% من عام 2023 حتى عام 2027."