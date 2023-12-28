شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على 7 من أكبر عمليات الذكاء الاصطناعي في 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الكثيرون على أن عام 2023 كان عام الذكاء الاصطناعي، حيث شهد إطلاق العديد من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) التي كانت تختمر في المختبرات ثم انتشرت على الساحة، بعضًا من أكبر الأحداث في عام 2023 لم تكن في السماء، بل كانت في السيليكون، من روبوتات الدردشة التي كتبت مؤلفات إلى أطباء الذكاء الاصطناعي الذين يشخصون الأمراض من خلال النظر إلى وحدات البكسل، حيث أصبحت الخطوط بين الإنسان والآلة غير واضحة.

مايكروسوفت تجلب الذكاء الاصطناعي إلى الحياة اليومية

في حين أن الفضل في إطلاق روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي إلى OpenAI، الشركة التي أطلقت ChatGPT في نوفمبر من العام الماضي، فإن شركة مايكروسوفت هي التي جلبت الذكاء الاصطناعي إلى أيدي مستخدميها، عبر دمج الذكاء الاصطناعي في متصفح إيدج إلى نظام التشغيل ويندوز 11، حيث أخذت مايكروسوفت زمام المبادرة وتبعها الآخرون.

نموذج لغة OpenAI GPT-4

إذا لم يكن "شات جي بي تي" العام الماضي كافيًا بالنسبة للكثير من المستخدمين، فقد عززت OpenAI الأمر من خلال تقديم GPT-4 LLM الذي يُقال إنه أفضل بكثير من GPT-3.5 الذي يشغل الإصدار المجاني من "شات جي بي تي"، حيث سارعت مايكروسوفت إلى دمج GPT-4 في منتجاتها، بما في ذلك تطبيقات أوفيس.

جوجل بارد

بعد أن حصلت مايكروسوفت على السبق، لم تتأخر جوجل كثيرًا في متابعة المجموعة، حيث أطلقت بارد، نسختها من برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي تم تسويقه على أنه مثال لنهج جوجل الحذر تجاه تكنولوجيا الجيل التالي.

جوجل Gemini للهواتف والخدمات والشركات

أطلقت جوجل جيميني في نهاية 2023 ردا على GPT-4 عبر ثلاثة إصدارات:

جيميني ألترا: النموذج الأكبر والأكثر قدرة على المهام المعقدة للغاية.

جيميني برو: أفضل نموذج للتوسع عبر مجموعة واسعة من المهام.

جيميني نانو: النموذج الأكثر كفاءة للمهام التي تتم على الجهاز.

نماذج Meta's Llama AI

ميتا هي شركة أخرى تتطلع إلى ترك بصمة في مجال الذكاء الاصطناعي، توصلت أيضًا إلى نسختين من نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها: Llama وLlama 2.

مكنت نماذج الذكاء الاصطناعي هذه ذات الأحجام المختلفة المستخدمين من تلخيص وتوسيع وإعادة كتابة وتغيير لهجة العمل، من حيث صوت النصوص الموجودة أو إنشاء نصوص تشبه الإنسان.

أول جهاز يمكن ارتدائه يعمل بالذكاء الاصطناعي

في حين أن خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها جوجل ومايكروسوفت وميتا كانت غير ملموسة، أطلقت شركة Humane أول جهاز يمكن ارتداؤه يعمل بالذكاء الاصطناعي، يهدف Humane AI Pin إلى إعادة تعريف كيفية تفاعل المستخدمين مع التكنولوجيا.

بكلمات عامة، يمكن تعريفه على أنه هاتف ذكي بدون شاشة يتم توصيله بملابسك ويستخدم مجموعة من أجهزة الاستشعار وأجهزة العرض والذكاء الاصطناعي لتزويدك بمجموعة متنوعة من الميزات والوظائف.

جلب الذكاء الاصطناعي إلى الصور

قامت Adobe بدمج الذكاء الاصطناعي في إنشاء الصور باستخدام Firefly، حيث تقدم شركات أخرى أيضًا أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بإنشاء صور من مدخلات النص.

وقالت Adobe إن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها تم تدريبه على صور Adobe Stock والمحتوى المرخص بشكل مفتوح ومحتوى المجال العام - ومن المحتمل أن يمنح Firefly ميزة الشريحة.

أولا كروتريم: أول ذكاء اصطناعي في الهند

وأعلنت Ola أيضًا عن Krutrim – "أول حل متكامل للذكاء الاصطناعي في الهند" مصمم للهنود والهند، وكروتريم تعني "مصطنع" باللغة السنسكريتية، وهو "نموذج ذكاء اصطناعي خاص بنا، مبني على المعرفة واللغات والبيانات الهندية المحلية".

يأتي النموذج بحجمين – نموذج أساسي ونموذج أكبر وأكثر تقدمًا يسمى Krutrim Pro، والذي من المقرر إطلاقه في أوائل العام المقبل.

نموذج الذكاء الاصطناعي Grok

بعد انتقاد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لفترة من الوقت، أعلن إيلون ماسك عن شركة xAI، وهي الشركة التي واصلت تطوير وإطلاق نموذج للذكاء الاصطناعي يسمى Grok.

ومع وظائف مشابهة لما تقدمه روبوتات الدردشة الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، قال ماسك إن Grok مختلف قليلاً لأنه مصمم ليكون لديه "القليل من الفكاهة في ردوده"، ويأتي مع "خط متمرد" و"يحب السخرية".

أمازون بيدروك وأوليمبوس

كما سلطت أمازون الضوء على خططها للاستثمار في الذكاء الاصطناعي وأعلنت عن برنامج LLM – الذي يحمل الاسم الرمزي Olympus – والذي سيتم استخدامه لتحسين مساعدها الافتراضي Alexa الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وأعلنت أمازون أيضًا عن Bedrock لمساعدة عملائها على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية لتطوير روبوتات الدردشة الخاصة بهم.