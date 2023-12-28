شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أفضل التطبيقات على Android وiOS لتنزيلها على هاتفك الذكى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بيتواردن

إذا كنت تأخذ نصيحة واحدة فقط من هذه المقالة، فهي أنه يجب عليك تنزيل مدير كلمات المرور، وإذا لم تستخدم واحدًا من قبل، فمن الصعب أن تخطئ في استخدام Bitwarden ، ولن يبهرك بتطبيقاته المصممة بشكل جميل، ولكنه أحد برامج إدارة كلمات المرور المفضلة لدينا وسوف تقدر نموذج أعماله العادل.

أفضل جزء من تجربة Bitwarden هو أن جميع ميزاته الأساسية مجانية الاستخدام، وبدون دفع سنت واحد، يمكنك استخدام Bitwarden على أي عدد تريده من الأجهزة. وبالمقارنة، يمكن للمنافسين تحصيل 3 دولارات شهريًا أو أكثر مقابل نفس الوظيفة.

ثعلب النار

إذا مرت بضع سنوات منذ آخر مرة استخدمت فيها Firefox، فهذا هو الوقت المناسب لزيارته مرة أخرى، في منتصف العام الماضي، قامت Mozilla بإصلاح إصدار Android من متصفحها لجلب العديد من أفضل ميزات سطح المكتب إلى الهاتف المحمول.

وشهد هذا الإصدار إضافة Mozilla دعمًا أكثر قوة للوظائف الإضافية التابعة لجهات خارجية، كما أنها جلبت أيضًا ميزة الحماية المحسنة من التتبع، والتي تمنع المتتبعين من إساءة استخدام بيانات التصفح الخاصة بك بشكل منفصل، مع سماح Apple لك بتغيير متصفحك الافتراضي منذ إصدار iOS 14 ، لم يكن هناك وقت أفضل لمستخدمي iPhone لتحرير أنفسهم من Safari.

مساحة الرأس

لقد اشتركت في Headspace في بداية الوباء، ومنذ ذلك الحين أصبح أحد التطبيقات القليلة التي أستخدمها يوميًا. نعم، Headspace هو تطبيق للتأمل واليقظة، ولكنه أيضًا أكثر من ذلك بكثير.

ستجد أيضًا أنه يحتوي على مزيج من الموسيقى المصممة لمساعدتك على التركيز والتمارين الرياضية للاسترخاء في نهاية يوم طويل، في جميع المجالات، كل ما تقدمه ممتاز، وستجد نفسك تلجأ إليه لأكثر من مجرد راحة البال.

فكرة

تعد Notion واحدة من أقوى أدوات الإنتاجية التي يمكنك تنزيلها الآن، وإذا كان هدفك لعام 2023 هو تنظيم حياتك الشخصية والمهنية، فلا يمكنني أن أوصي به بما فيه الكفاية.

ما يجعل Notion قويًا للغاية هو الواجهة التي تبدو بسيطة ولكنها توفر الكثير من المرونة، لقد استخدمت Notion لإنشاء قوائم المهام وكتابة الملاحظات والميزات وإدارة المشاريع الشخصية.

ويمكن أن يكون ساحقا بعض الشيء في البداية، اقتراحي هو التوجه إلى YouTube لمعرفة كيف استخدم الأشخاص الآخرون ميزات Notion لتنظيم حياتهم.