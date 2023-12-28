تكنولوجيا: سلسلة Galaxy S24 تنطلق للأسواق العالمية برقاقة Exynos 2400

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات التي تقدم مزيد من التفاصيل حول سلسلة Galaxy S24 مع إقتراب موعد الإعلان الرسمي، ولقد أكدت أحدث التسريبات المصورة على دعم هواتف Galaxy S24 برقاقة Exynos 2400 في النماذج الخاصة بالأسواق العالمية.

كشف حساب “WigettaGaming” على منصة تويتر عن صور رسمية تقدم تفاصيل حول مواصفات إصدارات سامسونج القادمة من سلسلة Galaxy S24، ولقد أكدت قوائم المواصفات على الرقاقة التي تدعم النماذج الخاصة بالأسواق العالمية من هذه الإصدارات.

ومن المقرر أن تنطلق هواتف Galaxy S24، وGalaxy S24 Plus، وGalaxy S24 Ultra في أسواق كندا والولايات المتحدة برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، بينما تحصل الهواتف في جميع الأسواق الأخرى على رقاقة Exynos.

كما أكدت قوائم المواصفات على أن سامسونج تدعم السلسلة كاملة بشاشة AMOLED LTPO، مع معدل تحديث متغير من 1-120Hz.

ويضم Galaxy S24 شاشة بحجم 6.2 إنش بجودة عرض FHD+، بينما يتميز هاتف Galaxy S24 Plus بحجم شاشة 6.7 إنش، ويأتي Galaxy S24 Ultra بحجم 6.8 إنش وجودة عرض QHD+.

أيضاً تدعم سامسونج إصدار Ultra بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل في إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، وتأتي الإصدارات الأخرى بإعدادات ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.

ويتميز هاتفي Galaxy S24، وGalaxy S24 Plus بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في النموذج الرئيسي في ذاكرة LPDDR5X، بينما يأتي إصدار Ultra بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X.

سامسونج تقدم الهواتف لاحقاً للأسواق بنظام تشغيل Android 14 وواجهة One UI 6.1، وتتوفر الإصدارات الرئيسية من السلسلة بألوان البنفسجي، والبرتقالي، وأيضاً اللون الأبيض.

المصدر

اعلان





