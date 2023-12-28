شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى 6 خطوات.. اعرف طرق خفض درجات حرارة وحدة المعالجة المركزية لديك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تقوم برفع تردد تشغيل المعالج الخاص بك ، أو ترغب في خفض مستويات الضوضاء، أو ترغب فقط في زيادة طول عمر وحدة المعالجة المركزية الخاصة بك، فإن خفض درجة حرارتها يعد خطة رائعة.

وهناك الكثير من الطرق التي يمكنك من خلالها القيام بذلك أيضًا، بدءًا من الطرق السهلة والرخيصة وحتى المعقدة والمكلفة، وكل شيء بينهما، وفقا لتقرير digitartlend.

مهما كان سببك، فإليك كيفية خفض درجات حرارة وحدة المعالجة المركزية لديك بعدة طرق مختلفة.

1 خذ اللوحة الجانبية

إذا لم يكن لديك الوقت أو المال أو الاهتمام بمعرفة سبب ارتفاع درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية لديك، فما عليك سوى إزالة اللوحة الجانبية، سيؤدي ذلك إلى كسر أي تدفق هواء مباشر قادم من المراوح، ولكن من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى وصول المزيد من الهواء إلى النظام وتقليل حرارة الوحدة .

2 تنظيف جهاز الكمبيوتر الخاص بك

يعد تنظيف جهاز الكمبيوتر الخاص بك أحد أفضل الطرق لخفض درجات حرارة وحدة المعالجة المركزية لديك بسرعة وبتكلفة زهيدة، و يمكن للغبار والحطام أن يسد مرشحات الغبار، مما يمنع الهواء البارد من الوصول إلى المكونات الأساسية لديك، وسيعمل مبرد وحدة المعالجة المركزية المتسخ بجهد إضافي للتعامل مع تلك الطبقة من الغبار العازل.

3 تهوية جهاز الكمبيوتر الخاص بك

أثناء قيامك بإزالة الغبار من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، تأكد من أن الهواء البارد الذي يتم سحبه له مسار واضح إلى مبرد وحدة المعالجة المركزية لديك.

و إذا كان عليه أن يخوض في الكابلات والأركان والزوايا، فسوف يتم تعطيله. وهذا يعني المزيد من الضوضاء الناتجة عن اضطرابات الهواء، وانخفاض كمية الهواء البارد التي تصل إلى وحدة المعالجة المركزية لديك، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

4 زيادة سرعات المروحة

إذا كنت لا تمانع في زيادة ضجيج المروحة، فإن رفع سرعات مروحة مبرد النظام ووحدة المعالجة المركزية يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا. في UEFI/BIOS ، قم بتحويل جميع مراوح النظام إلى وضع الأداء .

5 ترقية تبريد النظام الخاص بك

إذا كان لديك مروحة تبريد واحدة فقط أو مروحة سيئة للغاية، فإن إضافة المزيد أو شراء إصدارات أفضل يمكن أن يساعد في خفض درجات حرارة وحدة المعالجة المركزية.

6 قم بتشغيل مكيف الهواء

يعد تبريد غرفة بأكملها لخفض درجات حرارة وحدة المعالجة المركزية الخاصة بك أمرًا مهدرًا للغاية، ولكنه فعال جدًا أيضًا. يجب أن تعادل كل درجة تحلقها من درجة الحرارة المحيطة درجة تنطلق من المعالج الخاص بك إذا كان تدفق هواء النظام ومبرد وحدة المعالجة المركزية لديك على الأقل نصف لائق.