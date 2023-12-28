شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إنشاء "ستيكرز" من الصور على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون الرسائل النصية مملة في بعض الأحيان، ولكن الملصقات تضفي بعض المرح على الدردشات، وعلى الرغم من وجود العديد من حزم الملصقات المتاحة على الإنترنت، إلا أنها لا تتمتع بلمسة التخصيص، لكن في iOS 17، يمكنك إنشاء ملصقات مخصصة مباشرة من صورك.

بمساعدة خوارزميات التعلم الآلي من Apple، يمكن لنظام iOS 17 فصل الموضوع عن خلفيته بسرعة وتحويل أي شيء - من أصدقائك إلى حيواناتك الأليفة - إلى ملصق رقمي، ليس هذا فحسب، بل يمكنك أيضًا إنشاء ملصقات متحركة من Live Photos.

إليك كيفية إنشاء ملصقات من الصور:

1. افتح تطبيق الصور على جهاز iPhone الخاص بك.

2. اضغط على الصورة المطلوبة لفتحها في وضع ملء الشاشة.

3. المس مع الاستمرار الموضوع الذي تريد تحويله إلى ملصق.

4. اضغط على "إضافة ملصق".

5. سيظهر الملصق في قائمة الملصقات الخاصة بك والتي يمكنك الوصول إليها عندما تستخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على شاشة iPhone أو أدوات التوصيف.

6. لإضافة تأثير مرئي مثل مخطط تفصيلي أو كوميدي أو منتفخ، اضغط على "إضافة تأثير".

7. بمجرد الانتهاء، اضغط على أيقونة "X" لإغلاق قائمة الملصقات.

وإليك كيفية تحويل الصور الحية إلى ملصقات متحركة:

1. افتح تطبيق "الصور" على جهاز iPhone الخاص بك.

2. اضغط على Live Photo التي تريد تحويلها إلى ملصق.

3. المس مع الاستمرار موضوع Live Photo، ثم قم بتحريكه لأعلى حتى ترى صورة مكررة للموضوع. ثم أطلق سراحه.

4. اضغط على "إضافة ملصق".

5. سيظهر الآن الملصق المتحرك في قائمة الملصقات الخاصة بك، والتي يمكنك الوصول إليها عند استخدام لوحة مفاتيح iPhone التي تظهر على الشاشة أو أدوات التوصيف.

6. إذا كنت تريد تطبيق تأثير مرئي مثل Outline أو Comic أو Puffy، فانقر على "Add Effect".

7. اضغط على أيقونة "X" لإغلاق قائمة الملصقات.

يمكنك استخدام هذه الملصقات على iMessage والتطبيقات الأخرى.