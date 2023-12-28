تكنولوجيا: وان بلس تطلق سماعة OnePlus Buds 3 رسمياً في 4 من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة وان بلس مؤتمرها القادم في 4 من يناير لكشف النقاب عن هاتف Ace 3، ولقد أكد إعلان تشويقي جديد على خطط الشركة لإطلاق سماعة OnePlus Buds 3 اللاسلكية في الحدث المرتقب.

شاركت وان بلس إعلان تشويقي مؤخراً لسماعة OnePlus Buds 3 اللاسلكية المرتقبة، ولقد كشف الإعلان التشويقي عن تصميم السماعة اللاسلكية.

وتظهر سماعة OnePlus Buds 3 بتصميم صغير الحجم داخل الأذن، كما تتميز بتصميم نهائي لامع في جذع السماعة، أيضاً تضم السماعة رأس بتصميم من السيليكون غير لامع، وتؤكد الصور الرسمية على تغيير التصميم المميز بنغمات ثنائية في الألوان الذي قدم في سماعات OnePlus Buds Pro وBuds Pro 2.

أيضاً تظهر حافظة السماعة اللاسلكية بتصميم مربع وهو نفس التصميم المميز للإصدارات السابقة، ويؤكد الإعلان التشويقي على أن سماعة OnePlus Buds 3 تأتي بألوان الأزرق والرمادي.

كما يشير الإعلان التشويقي على مستوى رائد في جودة الصوتيات، أيضاً من المقرر أن تدعم السماعة اللاسلكية ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، كما تضم محرك تشغيل بحجم 10.4مم، مع مكبر بحجم 6 ملم.

وتدعم السماعة إلغاء الضوضاء بقدرة 48 ديسيبل، كما تأتي السماعة بميزة الإقتران السريع “Google Fast Pair”، ومن المقرر أن تدعم السماعة معايير IP55 في مقاومة الماء والغبار.

يذكر أن تسريبات جاءت من “Digital Chat Station” أكدت على أن سماعة Buds 3 تتميز بصوتيات 3D spatial، وتدعم معايير LHDC 5.0، وتنطلق بعمر شحن يصل إلى 44 ساعة من التشغيل.

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