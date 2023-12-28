تكنولوجيا: تطبيق TikTok يثير مخاوف مستخدمي هواتف الأيفون لهذا السبب!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ تطبيق TikTok في إثارة مخاوف عدد من مستخدمي هواتف الأيفون في الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة لإجراءات جديدة في التطبيق تتطلب إدخال بيانات شخصية حساسة.

كشفت التفاصيل التي نشرت عبر “Reddit” عن أن تطبيق الفيديو TikTok يطالب المستخدمين بإدخال رمز المرور الخاصة بهاتف الأيفون قبل الإستمرار في إستخدام التطبيق.

ويعد رمز المرور الخاص بهاتف الأيفون من الطرق الرئيسية التي يمكن من خلالها إختراق هاتف الأيفون، ولقد إستطاع أحد المتسللين بالفعل سرقة أموال تتراوح بين 300000 إلى 2 مليون دولار بعد إختراق رمز المرور الخاص بهواتف الأيفون، حيث إستطاع السيطرة على هواتف الأيفون خلال 10 دقائق فقط.

وتوضح التقارير أن إدخال كلمة المرور الخاصة بهاتف الأيفون في تطبيق TikTok سيهدد خصوصية المستخدم، بشكل خاص مع تواجهه شركة TikTok من إتهامات تشير إلى سرقة بيانات المستخدمين.

من جانب أخر لم تكشف شركة TikTok السبب الذي يدفع التطبيق إلى طلب رمز المرور الخاص بهاتف الأيفون، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى وجود خطأ برمجي في التطبيق، حيث أشار أحد مستخدمي Reddit إلى أن التطبيق توقف عن طلب رمز المرور بعد تحديث التطبيق إلى إصدار 32.5.0.

كما أشار البعض الأخر إلى أن تثبيت التحديث لم يوقف التطبيق عن طلب إدخال رمز المرور الخاص بهاتف الأيفون مما أثار قلق المستخدمين ودفع البعض لتغيير كلمات المرور الخاصة بالتطبيقات الهامة أو الحسابات المصرفية.

المصدر

اعلان





