تكنولوجيا: نيويورك تايمز تقاضى OpenAI وMicrosoft بسبب انتهاك حقوق الطبع

القاهرة - سامية سيد - رفعت صحيفة نيويورك تايمز دعوى قضائية ضد شركتي OpenAI وMicrosoft لاستخدامهما مقالات إخبارية منشورة لتدريب روبوتات الدردشة الخاصة بالذكاء الاصطناعي دون اتفاق يعوضها عن ملكيتها الفكرية.

وتمثل الدعوى القضائية، التي تم رفعها في محكمة المقاطعة الفيدرالية في مانهاتن، المرة الأولى التي تلاحق فيها مؤسسة إخبارية كبرى مطوري ChatGPT بسبب انتهاك حقوق النشر، ولم تحدد صحيفة نيويورك تايمز المبلغ الذي تسعى للحصول عليه من الشركات، لكن هذا الإجراء يسعى إلى تحمل الشركات مسؤولية مليارات الدولارات من الأضرار القانونية والفعلية.

وتزعم صحيفة نيويورك تايمز أن شركتي OpenAI وMicrosoft، صانعتي Chat GPT وCopilot، "تسعيان للاستفادة مجانًا من استثمار The Times الضخم في صحافتها" دون الحصول على أي اتفاقيات ترخيص.

في أحد أجزاء الشكوى ، سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على أن النطاق الخاص بها وهو ناي تايمز دوت كوم كان مصدر الملكية الأكثر استخدامًا الذي تم استخراجه للمحتوى لتدريب GPT-3.

وتزعم أنه تم استخدام أكثر من 66 مليون سجل، بدءًا من المقالات الإخبارية العاجلة إلى مقالات الرأي، المنشورة عبر مواقع نيويورك تايمز وغيرها من العلامات التجارية التابعة، لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتزعم الدعوى أن المدعى عليهم في القضية استخدموا "ما يقرب من قرن من المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر"، مما تسبب في ضرر كبير لخلاصة التايمز ، وتقول صحيفة نيويورك تايمز أيضًا أن منتجات OpenAI وMicrosoft يمكنها "توليد مخرجات تسرد محتوى التايمز حرفيًا، وتلخصه عن كثب، وتحاكي أسلوبه التعبيرى، وهذا يعكس شكاوى أخرى من والمؤلفين مثل سارة سيلفرمان وجوليان سانكتون الذين يزعمون أن OpenAI استفادت من أعمالهم.

وقال متحدث باسم OpenAI لـ Engadget: "نحن نحترم حقوق منشئي المحتوى ومالكيه ونلتزم بالعمل معهم لضمان استفادتهم من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونماذج الإيرادات الجديدة"، وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، أوضح الممثل أن الطرفين منخرطان في "محادثات مثمرة" مستمرة ووصفت الشركة الدعوى القضائية بأنها غير متوقعة.

وقال المتحدث باسم OpenAI لموقع Engadget: "نحن متفاجئون وخيبة أمل من هذا التطور ، ومع ذلك تأمل شركة OpenAI أن يجد الاثنان "طريقة مفيدة للجانبين للعمل معًا".

فإذا أحرزت الدعوى أي تقدم، فقد تخلق فرصًا للناشرين الآخرين لمتابعة إجراءات قانونية مماثلة وجعل نماذج التدريب على الذكاء الاصطناعي للأغراض التجارية أكثر تكلفة، وقد حاول المنافسون في هذا المجال، مثل CNN بالفعل الحد من البيانات التي يمكن لبرامج زحف الويب الخاصة بالذكاء الاصطناعي جمعها لأغراض التدريب والتطوير.