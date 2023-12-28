تكنولوجيا: Honor تطلق Honor X50 GT في 4 من يناير بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد Honor مؤتمر في 4 من شهر يناير المقبل للإعلان الرسمي عن Honor X50 GT، ولقد أكدت من خلال إعلانات تشويقية نشرت اليوم على بعض مواصفات هذا الإصدار.

تستعد عدد من الشركات لإطلاق جيل جديد من الهواتف الذكية خلال الأيام المقبلة، فإلى جانب حدث وان بلس المرتقب للإعلان الرسمي عن هاتف Ace 3 في 4 من يناير، ينطلق أيضاً حدث شركة Honor في نفس اليوم للإعلان الرسمي عن Honor X50 GT.

ويظهر هاتف X50 GT في الإعلان التشويقي بتصميم يحاكي إلى حد كبير هاتف Honor X50، إلا أن هاتف X50 GT يتميز باللون الأبيض مع شريط باللون الأصفر يتوسط الغطاء الخلفي، كما يأتي باللون الأسود.

أيضاً من المقرر أن يضم هاتف Honor X50 GT مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.67 إنش، وفتحة عدسات f/1.75، وتشير التوقعات إلى أن المستشعر هو HM6 من سامسونج.

ولقد أكد “Harrison Zhang” على أن هاتف Honor X50 GT يأتي بتحسينات في نظام التبريد وتشتيت الحرارة، إلى جانب تحسينات في تقنية الشاشة من بين تحسينات أخرى مقارنة بالإصدارات الأخرى من سلسلة X المتوسطة.

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