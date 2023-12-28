تكنولوجيا: جهاز Galaxy Book 3 Go 5G ينطلق برقاقة Snapdragon 7c+ Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت سامسونج مؤخراً في سوق كوريا الجنوبية جهاز Galaxy Book 3 Go 5G الذي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 7c+ Gen 3، ويتوفر بسعر 430 دولار.

يتميز جهاز Galaxy Book 3 Go 5G بشاشة IPS بحجم 14 إنش بتصميم مميز بطلاء معتم، كما تدعم الشاشة جودة عرض FHD، ويضم الجهاز كاميرة webcam بدقة 720 بيكسل.

أيضاً يدعم هذا الإصدار معالج Snapdragon 7c+ Gen 3، مع كرت الشاشة Adreno، كما يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

ويضم الجهاز اثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 1.5W، ويدعم تقنية Dolby Atmos، كما يتميز الجهاز بوزن 1.43 كجم، وسماكة 15.5مم.

أيضاً يأتي جهاز Galaxy Book 3 Go 5G بقدرة بطارية 42.3WHr، ويدعم تقنية الشحن بقدرة 45W، ويمكن شحن الجهاز لفترة 30 دقيقة لعمر شحن يصل إلى 8 ساعات من التشغيل.

وينطلق Galaxy Book 3 Go 5G بنظام تشغيل Windows 11، كما تدعم سامسونج الجهاز بعدد من المميزات تشمل ميزة المشاركة السريعة للملفات، والشاشة الثانية، والتبديل التلقائي السريع بين السماعات، مع دعم التحكم المتعدد.

كما يدعم الجهاز تقنية WiFi-6E، والبلوتوث 5.1، ويضم 2 من منافذ USB-C، وفتحة لقاريء بطاقة ذاكرة SD، ومدخل 3.5مم للسماعات، ويتوفر Galaxy Book 3 Go 5G في سوق كوريا الجنوبية بسعر 430 دولار.

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