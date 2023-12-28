شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتقاع أسعار البيتكوين بنسبة 1.38 % فى الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين اليوم الخميس 28 ديسمبر، ربحًا بنسبة 1.38 % ، وبهذا ارتفعت قيمة البيتكوين إلى نقطة سعر 43,064 دولارًا، في الـ 24 ساعة الماضية، ارتفعت قيمة عملة البيتكوين بمقدار 846 دولارًا، وفقاً لموقع gadgets360.

وصلت عملة الأثير اليوم الخميس الي 2400 دولار، حيث ارتفعت بنسبة 9%تقريبًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتشهد عملة الأثير أعلى مستوى له منذ 19 شهرًا.

وبلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة، في وقت كتابة هذا التقرير، 1.69 تريليون دولار، بعد نموها بنسبة 2.47 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أظهر CoinMarketCap.

وفي الوقت نفسه، سجلت عملة تيثر وسولانا وUSD Coin وAvalanche وPolkadot وPolygon خسائر اليوم الخميس.