تكنولوجيا: شاومي تكشف عن شعار HyperOS الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُطلق على واجهة شاومي المستندة إلى نظام أندرويد اسم MIUI لسنوات عديدة حتى الآن، ولكن قررت الشركة هذا العام أن التغيير ضروري.

لذلك، في شهر أكتوبر، أعلن الرئيس التنفيذي Lei Jun عن واجهة HyperOS، والتي ستحل محل MIUI عند وصول تحديثات Android 14.

بالحديث عن التحديثات، أصبح النشر العالمي لـ HyperOS 1.0 المستندة إلى Android 14 وشيكًا الآن.

لذا مع أخذ كل ذلك في الاعتبار، قرر الحساب الرسمي لشركة شاومي اليوم على منصة X الكشف عن شعار HyperOS الجديد تمامًا، والذي يمكنك رؤيته أدناه.

نتوقع أن يشق HyperOS طريقه ببطء إلى جميع أجهزة Xiaomi وRedmi وPoco.

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