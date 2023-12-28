تكنولوجيا: تعيين سيارة 2024 Tesla Model Y لإصدار الصيف بهيكل مُعاد تصميمه وبطارية جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Tesla لفعل ما فعلته مع Model 3 Highland مع طراز 2024 Model Y؛ حيث ستقوم بعملية تجميل وإعادة تصميم داخلي. وأكدت مصادر من مصنع Gigafactory التابع لها في شنغهاي أنه يتم إعادة تجهيزها لإصدارها في الصيف المقبل.

يحمل إصدار Tesla Model Y اسمًا رمزيًا داخليًا، ويُشاع أنه Project Juniper، تمامًا مثل Model 3 Highland.

يتضمن تحديث Highland أشكالًا أكثر أناقة وهيكل أطول قليلاً، بالإضافة إلى مصابيح أمامية وخلفية مُعاد تصميمها، ومواصفات مطورة، بالإضافة إلى شارات جديدة.

حصل طراز Model Y بالفعل على الإضاءة المحيطة LED التي قدمها الطراز 3 Highland، لذا يجب أن يتضمن تحديث Juniper 2024 إصلاحًا إضافيًا للداخلية.

كما انه من المفترض أن تحصل Model Y، والتي تعد السيارة الأكثر مبيعًا لشركة Tesla على مستوى العالم، على إعادة تصميم أكبر وأكثر جرأة، لكي تكون مؤهلة للمنافسة مع أكبر منافس لـ Tesla، وهي شركة BYD التي قامت بالفعل بتحديث أكثر سياراتها مبيعًا في الصين، بالإضافة إلى منافسيها الهائلين الآخرين هناك.

قد تتفوق BYD على Tesla في هذا الربع وتصبح أكبر صانع للسيارات الكهربائية في العالم، وفقًا لبعض المحللين، وتتفاعل Tesla وفقًا لذلك من خلال ترقية أكبر مصنع Gigafactory في شنغهاي لإعداده لإنتاج 2024 Model Y.

كان من المقرر في البداية أن تعلن شركة Tesla عن Juniper في الخريف المقبل، ولكن يبدو أنها قامت بسحب عملية الإطلاق لمحاربة هجمة المنافسين المباشرين مثل Sea Lion الأرخص ثمناً الذي كشفت عنه BYD مؤخرًا.

وفقًا لمصادر المصنع، ستقوم شركة Tesla بتعطيل مصنعها الصيني لمدة أسبوع حول احتفالات العام الجديد من أجل تحديث مرافق التصنيع الأحدث هناك. وستقوم بإجراء إعادة تجهيز إضافية، حسب الحاجة، للتحضير للإنتاج الضخم من Model Y Juniper مع تاريخ الإصدار المقرر في منتصف عام 2024، أي حوالي ربعين من الآن.

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