شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عامل فى تسلا يتعرض للهجوم بواسطة روبوت.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثبت روبوت في مصنع تسلا في تكساس مهندس أرضًا وغرز مخالبه في ظهره وذراعه، تاركًا "أثرًا من الدماء" علي الارض، وفقًا لتقرير رسمي عن الحادث، نقلته صحيفة " مترو"، واضطر عامل آخر إلى الضغط على زر التوقف في حالات الطوارئ لتحرير زميله من قبضة الروبوت عندما لم يتمكن من الهروب، ثم سقط على بعد قدمين في مزلق مصمم لجمع خردة الألومنيوم، وفقًا لموقع التكنولوجيا The Information.

ويقال إن المهندس أصيب بجروح تركت الدم في أرضية مصنع أوستن، لكنه لم يتطلب أي إجازة من العمل.

وكان الروبوت واحدًا من ثلاثة روبوتات كان من المفترض إيقاف تشغيلها للسماح للمهندس وزملائه بإجراء الصيانة، ولكن تم تركه قيد التشغيل عن طريق الخطأ، ويشير التقرير إلى أن الروبوت، الذي تم تصميمه لالتقاط أجزاء السيارة ونقلها، كان يعمل بحركاته الطبيعية عندما وقع الحادث.

يُطلب من شركة السيارات الكهربائية Tesla التابعة لشركة Elon Musk الإبلاغ عن جميع الحوادث والحوادث إلى السلطات في مقاطعة ترافيس، حيث يقع مصنع Gigafactory التابع للشركة، وإدارة السلامة والصحة المهنية (OHSA).

حدث "هجوم" الروبوت في عام 2021، لكن التقارير الأحدث تشير إلى أن واحدًا من كل 21 عاملاً في مصنع تكساس أصيب في عام 2022، بما في ذلك إصابة في الرأس جعلت الفرد غير قادر على العمل لمدة 127 يومًا.

وفي حديثهم إلى The Information، قال الموظفون الحاليون والسابقون إن الشركة قطعت الطرق وخاطرت بسلامتهم.

وفي الوقت نفسه، قالت محامية تمثل العمال المتعاقدين في مصنع تيسلا لـ MailOnline إنها تعتقد أن عدد الحوادث التي تحدث في المصنع لم يتم الإبلاغ عنها بشكل كافٍ، بما في ذلك وفاة عامل بناء، وقالت هانا ألكسندر، من مشروع الدفاع عن العمال غير الربحي: "نصيحتي هي قراءة هذا التقرير بحذر، لقد أصيب العديد من العمال، وتوفي عامل واحد، ولم تكن إصاباته أو وفاته موجودة في هذه التقارير التي من المفترض أن تكملها تسلا بدقة وتقدمها إلى المقاطعة من أجل الحصول على حوافز ضريبية".

توفي أنتيلمو راميريز، 57 عامًا، بسبب ضربة الشمس في سبتمبر 2021، ولكن لم يتم تضمينه في بيانات سجل الإصابات الرسمية لشركة تسلا المرسلة إلى إدارة السلامة والصحة المهنية، وتأتي هذه التقارير بعد وقت قصير من اكتشاف تحقيق أجرته رويترز ما لا يقل عن 600 إصابة لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا في شركة الصواريخ SpaceX التابعة لماسك، وشملت هذه الحالات بتر الأطراف، والصعق بالكهرباء، وإصابات في الرأس، ووفاة شخص واحد.

وبحسب رويترز، يقول موظفو SpaceX إنهم "يدفعون ثمن سعي الملياردير لاستعمار الفضاء بسرعة مذهلة".

قُتل لوني ليبلانك، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية، في منشأة الشركة في تكساس بعد أن انفجرت من مقطورة بسبب الرياح القوية في عام 2014.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت تسلا النقاب عن الجيل الثاني من روبوتها أوبتيموس الذي يشبه الإنسان، والذي يتميز بتوازن أفضل وسرعة مشي أسرع وحساسية كافية لليد لالتقاط البيض.