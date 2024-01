تكنولوجيا: الإعلان عن الألعاب المجانية القادمة إلى PlayStation Plus في يناير 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة سوني عن المجموعة الأولى من ألعاب PlayStation Plus المجانية لشهر يناير 2024. وستكون الألعاب متاحة للتنزيل اعتبارًا من 2 يناير، وكالعادة ستكون في متناول جميع أعضاء PS Plus، بغض النظر عما إذا كان لديهم حساب أساسي أو إضافي أو فئة الاشتراك المميز.

على وجه الخصوص، تقدم شركة سوني ثلاث ألعاب لمشتركي PS Plus في يناير 2024. والألعاب التي يمكنك إضافتها إلى مكتبتك هي A Plague Tale: Requiem و Evil West و Nobody Saves the World.

علاوةً على ذلك، فأن ألعاب PS Plus المجانية الشهرية ليس لديها تاريخ انتهاء صلاحية، لذا يمكنك الاستمتاع بها وقتما تشاء، طالما حافظت على اشتراكك نشطًا.

ألعاب PS Plus المجانية لشهر يناير 2024

A Plague Tale: Requiem

Evil West

Nobody Saves the World

بالإضافة إلى الألعاب المجانية، سيحصل مشتركو PlayStation Plus أيضًا على مكافأة في شهر يناير: مجموعة Syrinx للعبة إطلاق النار المجانية الشهيرة Warframe. تشتمل هذه المجموعة على أسلحة ودروع وعناصر أخرى داخل اللعبة لتعزيز تجربتك مع Tenno ومعركتهم المستمرة ضد Grineer.

بشكل عام، توفر تشكيلة PS Plus المجانية لشهر يناير مزيجًا متنوعًا من الأنواع والتجارب. لذا تأكد من الحصول على هذه الالعاب في الوقت المناسب.

