مراجعة شاحن UGREEN Nexode بقدرة 65Watt و 3 مقابس كهربية قوية

لدينا شاحن UGREEN Nexode منذ فترة نجربه ونراجعه ولدينا بعض الملاحظات القوية حول هذا الشاحن، نتحدث عن شاحن بقدرة 65 وات بـ4 مداخل USB مع وجود 3 مقابس كهربية قوية، شاحن ثقيل وصغير الحجم مناسب للمكاتب بشكل كبير خاصة التي تحتاج الى كهرباء قريبة من يدك، ان كنت تحب ان نحرق لك مسلسلك المفضل فسنحرق لك هذه المراجعة، هذا الشاحن او مشترك الكهرباء هذا يعتبر ترشيح ممتاز لتحصل عليه بدون أي اعتراض خاصة ان كنت تحب اكسسوارات المكتب الجيدة، لنتحدث عن شاحن UGREEN الجديد.

شاحن UGREEN Nexode – قدرة 65 وات ومشترك كهربائي قوي

شاحن صغير بشكل مكعب بسيط يحمل مداخل USB في واجهته و3 مقابس كهرباء حول الشاحن، تستطيع استعماله كمشترك كهرباء لجهاز الكمبيوتر الخاص بك ان كنت لا تحتاج الى مقابس كهرباء كثيرة على مكتبك، وهو بشكل او بآخر سيكفي، اعني ان كان لديك جهاز كمبيوتر فانت ستحتاج الى 3 مقابس كهرباء له، الشاشة والكمبيوتر نفسه والسماعات ان كنت تستعمل Speakers قوية، لشاحن الهاتف لديك الـUSB في المشترك نفسه، فأنت لن ينقصك شيء لمكتب صغير سواء في منزلك او في شركة تعمل بها، سنغطي كل هذه النقاط في مراجعتنا.

مراجعة شاحن UGREEN Nexode – الخامات

شاحن بخليط من البلاستيك والمعدن ثقيل الوزن وفخم الخامات، لن تشعر بأنك تمسك شيئًا ضعيفًا، بل انك تستطيع استعماله بدون الخوف من الصدمات او من انقطاع السلك او من أي شيء، حتى السلك ثقيل جدًا وسميك وقوي لا تخف ان ينقطع بسهولة، لا تخف ان يُستهلك ولا أي شيء، سيصمد السلك معك عمرًا طويلًا قبل ان يحدث له أي شيء، الخامات ممتازة وتحبها ولا مشكلة فيها وسيكون الشاحن من افضل الخيارات التي تحصل عليها من ناحية الخامات.

مراجعة شاحن UGREEN Nexode – خواص المنافذ

بداية لدينا 7 منافذ على هذا المشترك، 4 مداخل USB في الامام، منهم مدخلين USB-C ومدخلين USB-A، ولديك حول المشترك 3 مداخل او مقابس كهرباء كبيرة بمداخل ثلاثية، منافذ USB الأمامية تدعم حد اقصى للطاقة 65 وات، مدخلي USB C كل مدخل يعمل منفردًا بالطاقة الكاملة بينما مداخل A تعمل بحد اقصى 18 وات، المنافذ تدعم كل تقنيات الشحن السريع عدا تقنيات Oppo، اعني نتحدث عن تقنيات QC وPD والتقنيات المبنية عليها، حتى تقنية PPS الخاصة بسامسونج مدعومة وهذا ما فاجأني لأني لا أرى شواحن داعمة للـPPS كثيرًا.

حول الشاحن تجد 3 مقابس كهرباء تتحمل حتى قدرة اجمالية 2990 وات وهو رقم ممتاز جدًا للاستعمال على المكتب، تستطيع تركيب اللابتوب الخاص بك او جهاز الكمبيوتر مع شاشة وسماعات، تستطيع احضار كمبيوتر بقوة 1000 وات بدون ان تخاف وهذا رقم عملاق لكمبيوتر حتى ان كان يحمل RTX4090 ومعالج 13900K هذه أرقام قوية جدًا، ويمكنك وضع شاشة قوية مثله وسماعات ممتازة أيضًا، كل ذلك على الشاحن والمشترك بسهولة ولن تواجه أي مشاكل، المقابس من فيشة ثلاثية ولكن للأسف لا تدعم كل أشكال المقابس الكهربية المختلفة فهذه مشكلة بالنسبة للبعض.

مراجعة شاحن UGREEN Nexode – تجربة الشحن من الـ USB

مداخل USB الخاصة بالشحن مميزة، تشحن بسرعة للأجهزة التي توصلها بها، تستطيع شحن أي هاتف بلا استثناء او اي اكسسوار بلا خوف عن طريق هذه المداخل، كنت اقوم بتوصيل الهاتف والتابلت الخاصين بي في المداخل الخاصة بالـUSB ويشحنان بسرعة عالية بدون مشاكل، للأسف المشترك له برمجة معينة على قيم معينة للشحن في حالة الشحن من مدخل واحد او مدخلين، اعني كنت آمل ان احصل على 50Watt بتقنية PPS موزعين 25 للتابلت و25 للموبايل وهذا لم يحدث بل كانت 25 للتابلت و20 للموبايل، لكن الجانب الإيجابي ان هذه الـ25 تصل الى 45 بالكابل المناسب فهذا جانب ايجابي مميز.

غير ذلك يمكن شحن أي اكسسوارات وأي منتجات اخرى تملكها عن طريق باقي المداخل، الجانب الإيجابي ان مداخل USB A ستمنحك دائمًا سرعة 18 وات او 15 وات لن تقل عن هذه الأرقام فيمكن استخدامهم في شحن السماعات او في شحن الساعة الذكية بسرعات جيدة جدًا، مع التجربة لا حرارة ملحوظة للمداخل ولا مشاكل ملحوظة نهائيًا بل هي تعمل بجودة ممتازة، لا تباطؤ في سرعات الشحن، وان كنت تستعمل كابلات جيدة فستحصل على افضل تجربة شحن مستقر يمكن الحصول عليها.

مراجعة شاحن UGREEN Nexode – استعمال مقابس الكهرباء

لديك 3 مداخل كهرباء في UGREEN Nexode بفيشة ثلاثية، هي مقابس كهربية عادية جدًا لا شيء مميز فيها هي مداخل عادية وتتحمل 2990 وات من الكهرباء، جربت استعمال المشترك كمشتركي الأساسي ولا فارق، هو مشترك كهربا عادي يحمل الفيش مُغلقة للحماية بحيث لا يمكن استعمالهم الا بادخال فيش كهربية حقيقية، وبالتجربة لا حرارة زائدة ولا مشاكل كهربية او شيء، فقط يضايقني انها غير مصممة لكل الفيش العالمية، فبعض الشواحن او بعض الاجهزة لن تكون متوافقة مع هذا المشترك، مما يجعله خيارًا ممتازًا للمكتب بشكل أكبر.

مراجعة شاحن UGREEN Nexode – التعليق والسعر

UGREEN Nexode سعره 300 درهم إماراتي، تصور ان تشتري مشترك كهرباء بهذا السعر؟ يمكن القول بأنه بما يقدمه فهو جيد جدًا ان نظرت اليه انه قاعدة شحن متعددة الاستخدامات؛ حيث ان لديك 3 مقابس كهربية تستحمل حتى كمية كبيرة من الكهرباء، لديك 4 مداخل USB لشحن هاتفك واكسسواراتك بسهولة، ارى ان هذا المشترك ممتاز للمكاتب الصغيرة، ركب عليه كمبيوتر وشاشة وسماعات سيكون مثاليًا جدًا، خاصة في الشركات سيكون ممتازًا لأي مكتب من مكاتب العمل، وفي نفس الوقت سيكون ممتازًا لمكتبك المنزلي، لن تحتاج الى شاحن آخر بوجود هذا الشاحن.

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