تكنولوجيا: شركة موتورولا تعد بالعودة في عام 2024 مع وصول الهواتف الرائدة من مجموعة X ومجموعة S

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر أكتوبر، قدمت شركة كوالكوم معالج Snapdragon 8 Gen 3 وأصدرت قائمة رسمية بالعلامات التجارية التي من المقرر أن تطلق هواتف رائدة تتميز بالمعالج الجديد.

وكانت موتورولا غائبة بشكل ملحوظ عن القائمة، ولم تؤكد العلامة التجارية بعد خططها فيما يتعلق بإصدار هاتف يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3.

وفي عام 2022، أصدرت موتورولا هواتف متعددة للصين وأسواق أخرى، ولكن في عام 2023، أصدرت الشركة عددًا أقل من المنتجات. إلى جانب هواتف Razr 40 وRazr 40 Ultra وMoto G34 5G التي تم الكشف عنها مؤخرًا في الصين، كانت العلامة التجارية أقل نشاطًا مقارنة بالسنوات السابقة.

واليوم، توجه Chen Jin، المدير العام لشركة Lenovo China Mobile Phone Business، إلى منصة Weibo للكشف عن خطط الشركة لمجموعة منتجات Motorola في عام 2024 للصين.

ووفقًا لـ Chen Jin، حققت Moto Razr نجاحًا كبيرًا في الصين والسوق العالمية في عام 2023. ومع ذلك، مع الاعتراف بأن التوقعات الخاصة بعلامة Motorola التجارية تتجاوز تشكيلة Razr، تم الكشف عن تفاصيل حول ما يمكن توقعه في العام المقبل.

وأضاف Chen، معترفًا بالترقب لمنتجات Moto الجديدة وفهم أن الجميع حريصون على التحسين المستمر والابتكارات الأكثر إثارة.

وعلى صعيد المنتج، من المقرر أن يعرض جهاز Razr الجديد تصميمًا أكثر إثارة للإعجاب وتفاعلًا محسّنًا مع الذكاء الاصطناعي.

وستدمج مجموعة التصوير الرائدة X إمكانات جديدة في نماذج لغات الذكاء الاصطناعي الكبيرة، في حين ستخضع مجموعة S ومجموعة G لتحسينات شاملة.

من المقرر أن يكون عام 2024 هو العام الذي تكشف فيه الشركة عن مجموعة منتجاتها الكاملة. ونعتقد أن الهواتف الرائدة من مجموعة X ومجموعة S قد يتم إعادة تسميتها كنماذج تحمل العلامة التجارية Edge في السوق العالمية.

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