مراجعة سماعات UGREEN HiTune Max5 – عزل ضوضاء وتصميم جيد وسعر منافس

نجرب سماعات UGREEN HiTune Max5 منذ فترة قريبة، هي سماعات تغطي الأذن من شركة UGREEN تحمل مجموعة مميزات تجعلها من الخيارات الممتازة للشراء في سعرها، جربنا السماعات بشكل مفصل واخذنا جولة بها وبمميزاتها وكل شيء، فهل هذه السماعة تستحق الشراء؟ لنتحدث قليلًا عنها ولنعرض ابرز المميزات والمواصفات التي يمكن ان تحصل عليها من هذه السماعة، وهل تشكل قيمة حقيقية لسعرها او لا، فتابع معنا نقدم لكم مراجعة سماعات UGREEN HiTune Max5.

سماعات UGREEN HiTune Max5 المميزة

هي سماعات تغطي الأذن من UGREEN مميزة جدًا، تحمل ميزات جيدة مثل عزل الضوضاء الحقيقي ANC، غير كونها سماعة لاسلكية بالكامل، مع اضافات مختلفة تجعلها اختيارًا جيدًا، سنحاول في هذه المراجعة ان نأخذك في جولة حول السماعة وما فيها من مميزات وهل ستكون خيارًا جيدًا او لا، ولكن قبل ان ندخل في المراجعة لنعرفك بالسماعة بشكل سريع، هي سماعة فوق الأذن Overear تحمل مميزات مختلفة مثل عزل الضوضاء الحقيقي او Active Noise Cancelation مع امكانية استعمالها بشكل لاسلكي او عن طريق كابل AUX وتوصيلها بمدخل سماعات 3.5mm بشكل طبيعي جدًا، مع وجود مزايا اضافية كوضع الشفافية لسماع ما يحدث خلف السماعات، هي سماعة مشابهة لسماعات اخرى قدمتها شركات مثل Anker.

مراجعة UGREEN HiTune Max5 – التصميم والخامات

بالنسبة لتصميم السماعة فهي كأي سماعة فوق الأذن تحمل Cups من القماش والجلد لراحة الأذنين ولراحة الاستخدام وسنعلق على نقطة الراحة في وقت آخر، باقي السماعة بخليط من المعدن والبلاستيك، في الـCup الأيمن او في الغطاء الأيمن توجد أزرار التحكم في السماعة لتشغيل السماعة واطفائها والتحكم في مستوى الصوت وما غيره، في الجانب الأيسر يوجد مدخل السماعات لتركيب كابل AUX ومدخل الشاحن الـUSB Type-C غير وجود المايكروفونات للمكالمات، الـCpus هذه تلف بمقدار 90 درجة لتستطيع وضع السماعات حول رقبتك بدون ان ترتديهم، لكن للأسف لا يمكن طي السماعات، بالتالي السفر بها او التنقل بها يجبرك على وضع السماعات حول رقبتك، هو أمر من الراحة اثناء السفر.

صور السماعة

تجربة الراحة بشكل عام في UGREEN HiTune Max5 جيدة، السماعة يمكن تفكها لتزيد من طولها بحث تكون مريحة على رأسك اثناء الاستعمال، وانا كمستخدم لا يحب السماعات فوق الرأس لم اتضايق منها بل بالعكس كانت تجربة مريحة، السماعات لا تضغط على الرأس والـCups مريحة تحتوي الأذن بشكل جيد لا تضغطها كذلك، لا اشعر بالحر بسبب استعمال السماعة لوقت طويل ولا مشاكل منها، سماعة مريحة، كما انني ارتديها حول رقبتي وانا اتحرك واخرج من المنزل او اذهب الى أيم كان، لا اشعر بمشاكل معها، منطقة الأذن نفسها مريحة لأذني ولا اشتكي منها.

مراجعة UGREEN HiTune Max5 – الصوتيات

نقطة الصوتيات بها بعض الخلافات التي سنقابلها في هذه المراجعة، قبل ان نتحدث عن تجربة الصوت فيجب ان تعرف ان الصوتيات من الأمور النسبية تمامًا، من اذن لأخرى يختلف تقبل الانسان للصوتيات وانا من الناس الذين لا يتغير رأيهم في السماعات بعد فترة طويلة، بل اللحظة الأولى هي ما تستمر معي في التجربة كاملة، اول انطباع لي عن السماعة انها سماعة عادية، الصووت ليس الفارق العملاق وليست المُذهلة التي لا تستطيع اي سماعة مجاراتها، لذلك ليست كبداية تُعد تجربة عملاقة.

الصوتيات عادية، ليست مُضخمة مثلًا، اول تجربة لك مع السماعة ستسمع الـBass القوي بعض الشيء، ليس لدرجة ان تشعر بضربة السماعة في جسدك، بل هو كافي ان تشعر بنكزة صغيرة من الـBass، بالنسبة لصوت البشر والمحادثات فالصوت طبيعي جدًا وواضح، ستستطيع تفرقة اصوات المحادثات واذا كنت ستستعملها في المكالمات فلن تتضايق من صوت الشخص الذي يحادثك، بالنسبة لباقي طبقات الصوت فهي كذلك طبيعية، حتى مع رفع صوت السماعات لا مشكلة في الصوت ولا تداخل بين الطبقات، سماعة عادية في النهاية، حتى تقوم بتشغيل الـANC سيختلف الأمر قليلًا، سنصل الى هذا الأمر مع الحديث عن عزل الضوضاء

بالنسبة للمايكروفون فهو ممتاز في الظروف الطبيعية في مكان مغلق او مكتب لن تحتاج لرفع صوتك ليسمعك الشخص الذي تتحدث معه، اخرج الى مساحة واسعة وستحتاج لرفع صوتك بعض الشيء، اذهب الى الزحام وارفع صوتك جيدًا فالزحام المتوسط سيضايق المايكروفون، في مستويات الزحام المرتفعة ستكون المحادثات اصعب بعض الشيء، المايكروفون نفسه واضح الصوت لا يُصبح مكتومًا او سيئًا عندما تستعمل السماعة في مكالمة فلا خوف من هذه النقطة.

مراجعة UGREEN HiTune Max5 – مميزات الصوت (عزل الضوضاء ووضع الشفافية)

هناك ميزتين اساسيتين في هذه السماعة، وضع الشفافية ووضع عزل الضوضاء، وهنا ابدأ اشعر ببعض الاحباط؛ لأن هذه المزايا رغم اهميتها الا ان UGREEN لم تضعهم بأفضل شكل ممكن في هذه السماعة، سواء وضع عزل الضوضاء او وضع الشفافية ليسا افضل ما يمكن وقد جربت سماعات أخرى بدعم عزل الضوضاء كانت تجربة هذين الوضعين افضل بكثير من هذه السماعة، لكن قبل ان تُصاب بالإحباط دعني اقول لك لماذا.

وضع عزل الضوضاء

في UGREEN HiTune Max5 كانت المشكلة في وضع عزل الضوضاء هو تحول الصوت الى صوت حاد Flat، فجأة يختفي الـBass ويختفي اثر الصوتيات المختلفة وتبدأ صوتيات السماعة بالضعف، في المقابل لا تحصل على عزل كامل للضوضاء، بل ان هناك اصوات محيطة تدخل الى اذنك بسهولة مقارنة بأي سماعات أخرى، لكن هناك نقطة مهمة تجعلني احب هذه الميزة، انها Adaptive ليست بمستوى ثابت، بمعنى ان هذه السماعة داخل المنزل عزلها للضوضاء ضعيف جدًا مقارنة بسماعات أخرى، بينما خارج المنزل ستنسى 75% من الضوضاء حولك، لدرجة انني استعملتها في المواصلات العامة وكنت مستريحًا جدًا بها، لا اسمع صوتيات مزعجة ولا يضايقني احد، لولا اختلاف حدة الصوت لقلت انها افضل تطبيق لعزل الضوضاء، ولكن ستكون هناك نقطة اخرى ستلفت انتباهك وهي انك ان ركزت في وضع سماعة UGREEN HiTune Max5 على اذنك اثناء استعمال هذا الوضع ستشعر وكأنها تضغط على اذنيك بقوة بسيطة، وهذا سيضايقك ان ركزت فيه لكن صدقني هذا مجرد احساس لا تركز في وضع السماعات على اذنك ولن تشعر به.

وضع الشفافية

وضع الشفافية للأسف صناعي جدًا، الصوت لا يدخل بشكل نقي الى اذنك بل يعمل بشكل صناعي جدًا، الصوت يدخل كأن عليه Filter لتغيير الصوت ولا أحصل على درجة النقاوة التي تحصل عليها من الصوت الطبيعي او أي سماعة أخرى بوضع الشفافية، للأسف فهذا الوضع ليس افضل ما في UGREEN HiTune Max5، اعني ان خيروني بين استعمال هذا الوضع والتحدث مع الناس بشكل حقيقي، سأزيل السماعة من على رأسي واستمع الى الناس بشكل طبيعي افضل.

مراجعة UGREEN HiTune Max5 – البطارية والشحن

تقول الشركة ان UGREEN HiTune Max5 تصمد لمدة 55 ساعة باستعمال عزل الضوضاء، و90 ساعة بدون هذا الوضع، هذا شبه حقيقي، السماعة تصمد لما يقرب من 55 ساعة اثناء استعمال وضع عزل الضوضاء، اثناء الوضع العادي فالسماعة صمدت ما يقرب من 88 ساعة تقريبًا، لا استطيع اعطائك رقم دقيق 100% لأني استعملها بشكل متقطع، ولكن ما ان تجربها لن تتضايق من البطارية، بالنسبة لسرعة الشحن فهي متوسطة لا تأخذ وقتًا طويلًا في الشاحن واقل مدة شحن تعطيك عمر بطارية أكبر، وتشحن بـUSB Type-C هذه نقطة أخرى ممتازة في السماعة لا استطيع التخلي عنها.

هل تشتري سماعات UGREEN؟ – السعر والتعليق

سعر السماعة حوالي 280 درهم إماراتي، سعر نسبيًا جيد، هي ليست سماعة غالية الثمن فهذا السعر منطقي نوعًا ما لسماعة بما تقدمه، تعادل في مصر 2355 جنيه مصري مما يجعلها خيارًا جيدًا ان كنت تريد سماعات بصوتيات جيدة ولكن فوق الأذن، يمكن بهذا السعر ان تشتري سماعات In Ear صغيرة بعض الشيء وستحصل على تجربة افضل في بعض النقاط، لكن كسماعات فوق الأذن وبهذا السعر وهذه التجربة فهي خيار مناسب للشراء فلا تندم على اختيارك لها.

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