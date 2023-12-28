شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: امرأة تكتشف جسما يشبه الطبق الطائر من شباك مطبخها والخبراء يفسرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت امرأة جسمًا غريبًا على شكل طبق طائر في سماء المملكة المتحدة، وهى كارين براون، من ستوكبورت، التي كانت تنظر من نافذة مطبخها عندما شاهدت جسمًا طائرًا مجهول الهوية (UFO)، وتُظهر الصور الجسم المضيء وهو يتمايل فوق الأشجار ليلاً في شهر سبتمبر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذا الجسم شوهد من جانب أحد سكان ستوكبورت من قبل، حيث أثار فضول الخبراء وجود أجسام جوية غريبة، ففي شهر سبتمبر الماضي، اكتشف أحد سكان ستوكبورت، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، جسمين غريبين في سماء الليل.



آثار الجسم الغريب ولعل الجسم الأول، الذي وُصف بأنه يشبه المربع أو المثلث، كان له مظهر ضبابي وكان يتغير شكله ويندفع حول السماء، وفي الوقت نفسه، فإن الجسم الثاني، وهو أبيض اللون أكثر إشراقًا واستمر في التلاشي والظهور مرة أخرى. وفقًا للجنة الاستشارية لوسائل الإعلام الدفاعية والأمنية (DSMA)، فإن الأمر يقع ضمن اختصاص قيادة الفضاء البريطانية.

طبق طائر

ووصف نيك بوب، خبير الأجسام الطائرة المجهولة الذي عمل سابقًا في وزارة الدفاع البريطانية، وجود أجسام على شكل غريب في سماء المملكة المتحدة بأنها "مثيرة للاهتمام"، مضيفا "أي ذكر لجسم على شكل طبق طائر يقوم بمناورات غير عادية هو أمر مثير للاهتمام بشكل خاص بالنظر إلى رؤية البحرية الأمريكية لمثل هذه الأجسام".

وقال فيليب مانتل، باحث بريطاني آخر في الأجسام الطائرة المجهولة: "لا أرى سببًا لعدم كون هذه الصور لطائرة أو طائرة بدون طيار".

وأضاف، "إنه في الأساس ضوء من مسافة بعيدة، والشكل الممدود مصنوع من يد المصور غير المستقرة".

وأجاب "لماذا يكتشف شخصان نفس الشيء في أشهر متتالية؟" حسنًا، ربما يكون من المقرر أن تقلع الطائرات في أوقات معينة، وهذا هو مسار الرحلة الذي تسلكه".