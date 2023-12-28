تكنولوجيا: جوجل قد توقف وضع القيادة في تطبيق خرائط جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - توفر جوجل حاليًا وضع القيادة في تطبيق خرائط جوجل لنظام أندرويد، مما يوفر تجربة أكثر أمانًا وملاءمة عند التنقل.

ولكن لسوء الحظ، يبدو أنه قد تتم إزالة هذه الميزة في أوائل العام المقبل. فقد رصد موقع 9to5Google سلسلتين غريبتين في الإصدار 14.52 من تطبيق جوجل، وتمكنا لاحقًا من اكتشافهما أيضًا.

ويعتقد المنفذ أن هذه السلاسل تتعلق بوضع القيادة في خرائط جوجل لنظام أندرويد. وتشير السلسلة الأولى إلى أن “العرض” غير المحدد سيختفي في فبراير 2024.

وتقول السلسلة الثانية: “للاتصال أو إرسال رسائل أو تشغيل الوسائط أثناء التنقل، اضغط على الميكروفون لاستخدام المساعد“. بمعنى آخر، يبدو أن جوجل تدفع الأشخاص لاستخدام المساعد أثناء القيادة بدلاً من وضع القيادة داخل خرائط جوجل.

تعد التفاعلات الصوتية فقط أكثر أمانًا من الناحية النظرية، ولكن هذا لا يزال يبدو بمثابة تخفيض في الأداء الوظيفي.

أولاً، هناك أشخاص لا يحبون استخدام المساعد الصوتي في المقام الأول. كما انه قد يضطر الأشخاص أيضًا إلى استخدام عرض الشاشة على أي حال في حالة ارتكاب المساعد خطأً أو عدم قدرته على التعامل مع مهمة معينة.

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