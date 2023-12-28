تكنولوجيا: LG تعلن عن أجهزة تلفاز QNED وQNED Mini LED قبل إنطلاق معرض CES 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت LG اليوم بشكل رسمي عن أجهزة تلفاز QNED وQNED Mini LED للعام 2024، بأحجام مختلفة تشمل حجم 98 إنش في الشاشة.

تقدم LG أجهزة تلفاز QNED للعام 2024، بترقية في معالج α8 بتقنية الذكاء الإصطناعي الذي يعمل على تحسين آداء الجرافيك بإستجابة سريعة.

أيضاً تأتي الأجهزة بميزة “AI Picture Pro” التي تهدف إلى تحسين جودة الصورة عبر إدراك وجوه الأشخاص في المشهد، مع التعرف على الأشياء والخلفيات.

أيضاً تضم أجهزة تلفاز LG QNED للعام 2024 بميزة “Dynamic Tone Mapping Pro optimizes HDR”، لتحسين ثلاثي الأبعاد للصورة.

كما تتميز الأجهزة بمعالج صور يدعم المستخدمين بميزة تخصيص جودة الصورة وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم، وتأتي الأجهزة بتقنية “LG AI Sound Pro” في الصوتيات التي تعزز إنتاج صوتيات متعددة الإتجاهات عبر قنوات 9.1.2، مع مكبرات صوتية مدمجة لصوتيات ثلاثية الأبعاد.

أيضاً تأتي أجهزة التلفاز بتقنيات Quantum Dot وNanoCell لإنتاج ألوان دقيقة وصورة نابضة بالحياة، مع تعتيم دقيق، وتعزيز التباين، مع أفضل آداء في مستويات السطوع.

وتتميز أجهزة تلفاز LG QNED للعام 2024 بتصميم أنيق نحيف بسماكة 29 ملم يتوافق بشكل جيد مع المساحات المختلفة.

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