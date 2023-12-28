تكنولوجيا: هاتف Galaxy M15 من سامسونج سيأتي ببطارية ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج عن هاتف Galaxy A15 رسميًا في فيتنام في وقت سابق من هذا الشهر، ويبدو الآن أنها تعمل على هاتف Galaxy M15.

وكالعادة بالنسبة لسلسلة M، يبدو أن هذا الإصدار سيكون بمثابة نسخة جديدة من Galaxy A15، ولكن مع لمسة ضخمة ومثيرة.

ففي حين أن هاتف A15 مزود ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في كل من إصداري 4G فقط و5G، تفيد الشائعات بإن هاتف Galaxy M15 سيأخذ الأمور إلى المستوى التالي، حيث سيضم بطارية ضخمة تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير بدلاً من ذلك.

وهذا يزيد بنسبة 20%، ومن المفترض أن يضمن عمر بطارية طويل ومذهل مع الشحنة الواحدة.

لسوء الحظ، لم يتم الكشف عن أي مواصفات أخرى لهاتف M15 حتى الآن، لكننا لن نتفاجأ إذا كانت المواصفات مطابقة لـA15.

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